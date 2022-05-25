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日本疫後首迎觀光客 7美國人入境

編譯中心╱綜合24日電

日本政府從疫情爆發發嚴格管控邊境，最近決定分階段重新開放外國觀光客入境，並從這個月先行試辦小型團，首批來自美國兩地共七名觀光客，已於今天下午抵達東京近郊成田機場。

日本富士新聞網報導，試辦小型團首批成員共七人，分別來自美國夏威夷與洛杉磯；七人此行行程都是八天七夜，分屬兩團，準備前往長野縣與岐阜縣等地觀光。

同樣是試辦團，包括這次首批團客在內，接下來總計會有美國、澳洲、新加坡及泰國約50名觀光客入境，分屬15個小型團、每團人數都不超過4人。

日本觀光廳將制訂彙整包括旅客能否遵守境內COVID-19防疫規範、發現有旅客染疫時如何因應等指引，持續推動開放外國觀光客入境。

讀賣新聞報導，參加試辦團的觀光客必須完成三劑疫苗接種，也必須投保民間醫療保險，並且由日本旅行社領隊陪同，徹底做好團員的行動管理及確認身體狀況。

這些觀光客在入境時必須提出切結書，承諾願意遵守包括戴口罩等在日本的一般防疫對策。

日本自2020年新冠疫情爆發後封關，今年3月起容許商務旅客、技術實習生和學生入境。政府上周宣布進一步放寬入境限制，6月1日起單日入境人數上限由1萬增至2萬，並按國家或地區的感染比率分為紅、黃、藍3個級別的入境檢疫措施，其中來自風險最低的「藍」級地區者，即使未接種加強劑疫苗，入境也毋須檢測及隔離。當局預計本周內公布3個級別內的國家地區名單。

觀光 日本 疫情

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