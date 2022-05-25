日媒：印太經濟架構內容空洞 同床異夢

美國總統拜登23日在東京宣布啟動「印太經濟架構」。左起為日本首相岸田文雄、拜登總統、印度總理莫迪。(歐新社)

美國總統拜登 23日在東京宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），包含美國在內有13國加入。日本 共同社評論，IPEF只是美國抗拒回歸跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的消極回應，缺乏具體內容，加上東協國家和美國對中國的「距離感」也不同，IPEF的啟動可說是一個同床異夢的開始。

拜登宣布啟動IPEF時強調，要最大限度激發強力增長引擎的潛力。白宮 國安顧問蘇利文則說，印太地區人口占全球六成，今後30年將是對全球成長貢獻最大的地區。

共同社評論指出，正在崛起的中國，憑藉區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的生效和申請加入CPTPP，要在貿易領域持續擴大在亞洲的存在感。而美國則試圖透過建立IPEF，恢復因退出跨太平洋夥伴協定（TPP）而減弱的領導力。

俄烏戰爭使得拜登政府近幾個月聚焦於歐洲，內政則忙於應付高升的通膨壓力，這趟亞洲行，拜登要向印太國家保證這裡依舊是他的外交重心。

共同社稱，掌握IPEF未來關鍵是美中比拚下的東協之動向。中國是東協最大貿易夥伴，對於美國的拉攏，東協固然猶豫，但他們關心的降低關稅議題被排除在討論範圍外，對美國拉攏東協不利。

在美國和東協間扮演橋梁的日本政府，曾私下對美方提出「不應積極強調以自由民主等價值觀畫線，僅把啟動之時作為討論的開始」，降低參加IPEF門檻。

日本首相岸田文雄在與拜登的聯合記者會上被問及IPEF的「實際利益」，模糊表示「將與地區夥伴密切討論，共同拿出具體成果」。

最終，IPEF啟動只提出「強化供應鏈」等初步構想，雖然沒有像TPP那樣導致國內輿論兩極分化的問題，但也未明確提出對參加國的益處，多國政府對此新倡議仍停留在冷眼旁觀。