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時機敏感 摩爾多瓦親俄前總統 叛國罪遭逮

編譯中心╱綜合24日電

烏克蘭的衝突加劇鄰國摩爾多瓦的緊張局勢之際，摩國檢方表示，當局今天以涉嫌叛國和貪腐罪名拘留親俄羅斯的前總統多東（Igor Dodon）；對此，克里姆林宮表達關切。

中央社引述法新社報導，多東面臨4項罪行相關調查，包括叛國、接受犯罪組織政治資金、不當得利，以及「被動貪腐」（passive corruption）。調查人員懷疑，多東在2019年收受政治盟友兼權貴人士普拉霍紐克（Vladimir Plahotniuc）的獻金，普拉霍紐克因賄賂指控於2020年逃離該國，並被美國拒絕入境。

多東在2016年至2020年間擔任摩爾多瓦總統，並得到莫斯科的公開支持。由於貪腐醜聞纏身，多東在上屆總統大選中敗給現任總統桑杜（Maia Sandu）。桑杜的親歐政黨也在2021年議會選舉中大勝。

摩爾多瓦政府已表態堅定支持基輔當局。摩國收容部分烏克蘭難民，還申請加入歐盟，歐盟也承諾將加強對摩國的軍事援助。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，摩爾多瓦政府已表態堅定支持基輔當局，還申請加入歐盟。摩爾多瓦周邊地區最近發生一系列襲擊事件，情勢詭譎。英國泰晤士報本月初曾報導，俄羅斯已經決定入侵摩爾多瓦，準備製造「藉口」讓俄羅斯軍隊進入摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸共和國」，可能重演俄軍進攻烏東頓巴斯地區的情景。

BBC報導，英國外交大臣特拉斯對英國每日電訊報表示，為了讓摩爾多瓦能夠對付俄羅斯入侵的威脅，應該讓摩爾多瓦軍隊「裝備達到北約標凖」。

俄羅斯 烏克蘭 歐盟

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