前聖保羅州長退出 巴西總統大選可能首輪定勝負

巴西 將在10月舉行總統大選，前聖保羅州長多利亞（João Doria）23日宣布退出總統選舉，提高首輪投票就決定勝負的機率。

中央社報導，多利亞說：「雖然我帶著一顆受傷的心退出今年的選舉，但靈魂感到輕鬆。」多利亞是在所屬政黨巴西民主社會黨（PSDB）開會確定將如何在10月總統大選中定位的前一天宣布這項決定。

去年11月底，多利亞贏得黨內初選後，巴西民社黨內部就出現分歧，尤其是多利亞一直無法在民調 中獲得更高的支持率，只有2%至5%。此外，其他友黨有意推出巴西民主運動黨（MDB）女參議員泰貝特（Simone Tebet）作為由中右翼政黨組成的陣營推舉的「第三條道路」候選人，嘗試與工黨（PT）前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和爭取連任的自由黨（PL）總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）抗衡。

根據最新民調，魯拉有42%至45%的支持率，波索納洛排名第2，支持率26%至28%。

專家指出，儘管多利亞在民調的表現不佳，他的退出仍大幅提高本屆總統選舉在首輪投票就決定勝負的機率。

巴西問卷調查公司Quaest主任努尼斯（Felipe Nunes）指出，3月的調查數據顯示，如果多利亞退出選舉，對魯拉和波索納洛同樣有利。

支持多利亞的受訪者中，25%表示第2選擇是魯拉，7%選擇波索納洛，14%將投票給勞工黨（PDT）候選人葛梅斯（Ciro Gomes），另外19%將支持當時還未退出總統選舉的前法官莫羅（Sergio Moro）。

努尼斯表示，考慮到莫羅和波索納洛支持者的相似性，估計將莫羅視為第2選擇的多利亞的支持者，會自然轉而支持波索納洛。

實際上，多利亞的退出還是對魯拉較有利，因為魯拉在民調遙遙領先其他候選人，接收多利亞支持者的票後，魯拉更是將其他候選人遠遠拋在後面。

努尼斯表示，從數字上來看，多利亞的退出縮小選民的選擇範圍，有利總統選舉在首輪決定勝負。

巴西選舉法規定，任何候選人只要在首輪獲得過半票數，就當選。

社會政治經濟研究所（Ipespe）科學委員會主席拉法雷達（Antonio Lavareda）表示，這是一道算術題，候選人越少，選舉在首輪就決定結果的機會就越大。多利亞的退出鞏固了候選人數減少的趨勢，選民的選擇越少，對那些領先民調的候選人越有利。