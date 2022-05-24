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馬來西亞要禁雞肉出口 新加坡招牌菜海南雞飯喊漲

編譯黃淑玲／綜合報導
新加坡招牌料理：海南雞飯。（記者黃寅／攝影）
新加坡招牌料理：海南雞飯。（記者黃寅／攝影）

馬來西亞政府加入最近興起的「食物保護主義」陣營，將自6月1日起暫停360萬隻雞出口，同時調查國內雞肉價格是否涉及集團壟斷。新加坡首當其衝，招牌料理海南雞飯價格減漲，因為星國三分之一的雞肉源自大馬。

馬國農業暨食品工業部周一（23日）召集12家主要養雞與雞肉生產業者開會，討論確保本國國內供應與補貼問題；總理依斯邁沙比利同一天宣布雞肉出口禁令和哄抬價格調查。

馬國所需食物60%靠進口，國際價格上揚加上馬國貨幣馬元貶值，使得進口物價也飛漲。上周依斯邁沙比利緊急廢止部分食品進口需要事先申請許可的規定，鬆綁適用品項包括雞肉、高麗菜、蒸發乳品等，以確保國內食品供應足夠。

雞肉是新加坡人消費最多的肉品，去年來自馬國輸入量占進口總量的34%。馬國禁止出口後，將進一步推升星國國內雞肉價格。上個月雞肉價格在新加坡漲幅已達5.7%。馬來亞投資銀行經濟學家Lee Ju Ye說，新加坡現在食物通膨率介於4%到6%之間，過去五年旳平均通膨率為1.5%。

全球因俄烏戰爭而更為惡化的食物供給問題，令各國政府面對食物價格飆漲，祭出一系列措施來減緩自己本國境內的價格壓力。先前已有印尼暫停棕櫚油出口，印度限制小麥輸出，塞爾維亞和哈薩克對穀物出口設下配額管制。

新加坡 哈薩克 投資

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