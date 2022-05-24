淚送人生導師 金正恩抬棺不戴罩 遭爆「嘴砲防疫」

金正恩主持盛大國葬儀式，但他被發現從頭到尾沒戴口罩。(路透)

曾協助北韓 領袖金家三代人掌權的北韓元帥玄哲海19日去世，現任領導人金正恩 親自主持盛大國葬儀式，但金正恩從頭到尾都不戴口罩。由於當前北韓累積280萬人發燒，金正恩疑似要以不戴口罩，展現北韓最終必會戰勝疫情 的姿態。然而，有媒體爆料北韓民眾對金正恩的形象幻滅，認為金正恩的防疫策略只是「出一張嘴」。

在肅穆的哀樂中，略顯憔悴的北韓領導人金正恩眼眶含淚，強忍悲痛探視亡者遺容，並主動上前慰問遺族，甚至親自以紅布條纏肩，扛起靈柩，領頭肅穆抬棺前行。

曾襄助金家三代人的北韓人民軍元帥玄哲海，因為多重器官衰竭病逝，享壽87歲。金正恩則在他過世隔天就以治喪委員會委員長身分，舉辦盛大國葬，北韓高官與軍方高層幾乎全員出席，葬禮規幾乎僅次於北韓第二代領導人、金正恩的父親金正日。

對金正恩來說，玄哲海猶如人生導師。他曾負責金正恩的軍事教育，2011年底金正日逝世，玄哲海更為金正恩穩住北韓軍方勢力，讓當時年僅27歲的金正恩能在第一時間接掌軍權，有足夠力量「清洗」有意奪權的姑丈張成澤派系，牢牢掌控北韓政局。

另據路透報導，北韓24日表示，境內新冠疫情呈「穩定」下滑趨勢，且新增發燒病例連續第3天低於20萬人，聲稱已見「成功」績效。

北韓表示，已擴大生產必要的醫療物品；但並未確切說明是何種類型的物品。

北韓藥品供應出現問題並非一日之寒。有消息人士痛批，「金正恩只是用嘴下指令而已，實際的對策根本拿不出來」，認為「發生這樣的事不是一次兩次，沒有人會被騙」。