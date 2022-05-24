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紐時：法銀行掏空海地 並銷毀證據

編譯中心／綜合23日電
海地是西半球最貧窮國家。圖為海地兒童被迫離開家園，在改建的避難所避難。(美聯社)
海地是西半球最貧窮國家。圖為海地兒童被迫離開家園，在改建的避難所避難。(美聯社)

海地被稱為西半球最貧窮國家，在脫離殖民者法國獨立後，曾須支付大量外債。根據「紐約時報」追蹤，法國工商信貸銀行從海地掏走數千萬美元，扼殺該國經濟且刪除這段歷史。對此，法國工商信貸銀行發言人吉伯特（Paul Gibert）稱該銀行沒有這段時期的資訊，不予置評。

紐約時報報導，債務曾困擾海地逾半世紀之久。海地雖在獨立戰爭中將殖民統治者趕下台，但仍被迫向前法國奴隸主支付相當於數億美元的費用，形同贏得自由之戰後的贖金。

海地的中央銀行「海地國家銀行」（National Bank of Haiti）是由巴黎的銀行「法國工商信貸銀行」（Credit Industriel et Commercial, CIC）所設立。

當法國工商信貸銀行幫助融資世界最著名地標之一「艾菲爾鐵塔」（Eiffel Tower）作為法國自由紀念碑時，該銀行也扼殺了海地經濟，將這個年輕國家的大量收入帶回巴黎，損害他們建立學校、醫院及獨立國家所需其他基石的能力。

法國菁英從首都巴黎控制海地國家銀行，包括海地歷史上最富有奴隸主之一的後裔。他們的賬本未顯示對海地企業的投資，更別提那些讓歐洲邁向現代化的項目。

相反地，紐約時報揭露的原始紀錄顯示，法國工商信貸銀行從海地掏走數千萬美元，使得這些錢流入法國投資人的口袋中。在某些年份，法國股東獲利豐厚，收益超過海地政府為國內150萬人編列的公共工程預算總額。

但那段歷史已幾乎完全遭到刪除。學者指出，法國工商信貸銀行的大多數檔案都已銷毀。撰述那段歷史的學者斯托斯科普夫（Nicolas Stoskop）稱，該公司是「沒有記憶的銀行」。

紐約時報 投資 預算

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