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英國、立陶宛強化安全合作 要求中國遵守國際義務

中央社／倫敦23日專電
英國外交大臣特拉斯（右）與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（左）23日在倫敦簽署共同宣言，將強化雙方在安全、防衛、經濟、科技、區域議題等領域合作，並點名中國構成體制性的挑戰，要求中國遵守國際義務。（英國外交部提供）
英國外交大臣特拉斯（右）與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（左）23日在倫敦簽署共同宣言，將強化雙方在安全、防衛、經濟、科技、區域議題等領域合作，並點名中國構成體制性的挑戰，要求中國遵守國際義務。（英國外交部提供）

英國立陶宛外長今天簽署共同宣言，將強化雙方在安全、防衛、經濟、科技、區域議題等領域合作，並點名中國構成體制性的挑戰，要求中國遵守國際義務。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天訪問英國，在倫敦與外交大臣特拉斯（Liz Truss）會面，兩人簽署立、英共同宣言。

今年是英國與立陶宛建立正式外交關係100周年。英國從未正式承認蘇聯自1940年代至1990年對立陶宛的占領統治。今天簽署的宣言傳達英、立雙方將深化、擴大戰略合作。

宣言特別提及印太區域與中國。其中提到英國與立陶宛皆認為中國構成體制性的挑戰，英、立將與美國、歐洲夥伴以及區域行為者合作，支持印太區域自由、永續的經濟發展，維護適用全球的規範和原則。

宣言要求中國遵守國際義務，包括對香港和新疆人權情勢的責任。面對獨斷專行、旨在威赫脅迫的經濟政策和行為，英國和立陶宛將與國際夥伴合作，相互增進經濟韌性。

英國和立陶宛也對中國支持俄羅斯企圖改變歐洲安全結構的野心表達關切。英、立雙方期待中國依據聯合國憲章以及國際法基本準則，支持遭俄羅斯非法侵略的烏克蘭維護主權、獨立性以及領土完整，敦促俄羅斯停止對烏克蘭的軍事攻擊。

宣言提到，作為北大西洋公約組織（NATO）成員，英國和立陶宛將進一步強化合作，相互增進在網路安全、混合戰等領域的防衛韌性，共同促進歐洲地區的軍事機動能力以及應對來自俄羅斯的威脅和中國構成的挑戰，形塑北約新的戰略構想。

英國外交部指出，面對惡意政權日益升高的侵略態勢，英國與立陶宛議定在安全、經濟等領域增進雙邊合作，強化對俄羅斯與中國威脅的抵抗。特拉斯今天再次肯定立陶宛勇於對抗中國的經貿脅迫。

立陶宛去年因為率先退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處等，遭北京以外交、經貿手段強力施壓，甚至企圖封殺任何供應鏈涵蓋立陶宛的商品。

英國政府近日宣告推動「近30年來規模最大」的國安相關立法變革，將制定「國家安全法」，以強化應對境外勢力威脅的司法和行政工具，並納入網路攻擊、經濟干預等非傳統安全威脅，並可望引進類似美國、澳洲的外國影響力代理人登記機制。

立陶宛 英國 俄羅斯

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