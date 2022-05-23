加東風暴釀4死 印孟洪災已57亡

在印度阿薩姆邦東北部火車站因暴雨引發泥石流，火車被翻倒。（美聯社）

強烈風暴 21日襲擊加拿大東部省分安大略（Ontario）和魁北克（Quebec），兩地共有4人喪生，以及近90萬住戶停電。

安大略省警方在推特表示，夏季大雷雨襲擊造成當地3人死亡及多人受傷。一名男子在自己的拖車裡被樹壓死；一名70多歲婦人在風暴中行走也被一棵樹壓倒喪命。

在聯邦首都渥太華（Ottawa），另一人被風暴奪走性命，但當局拒透露進一步細節。

加拿大廣播公司（CBC）引述魁北克省警方報導，一名50多歲的婦人因船隻在渥太華河（Ottawa River）中翻覆而溺斃。

孟加拉、印度 水患 200萬人受災

此外，孟加拉東北部遭遇將近20年以來最嚴重洪災，孟加拉官方21日表示，豪雨引發廣泛洪水 ，肆虐孟加拉和印度境內大片地區，導致數百萬人受困，至少57人喪命。

在孟加拉境內，約200萬人因東北部將近20年以來最嚴重洪災受困。拉希耳赫特地區（Sylhet）行政首長霍森（Mosharraf Hossain）表示，來自印度東北部的洪水在巴拉克河（Barak River）潰決一處主要堤岸後，薩基甘（Zakiganj）至少100個村莊被洪水淹沒。

孟加拉境內眾多地區以及印度境內鄰近地區容易受到洪水侵襲，專家指稱，氣候變遷升高了全球各地出現極端氣候事件的機率。

印度境內本週多日的洪水、土石流和雷雨奪走至少47條人命。毗鄰孟加拉的印度東北部阿薩姆省（Assam），至少14人死於土石流和洪水。