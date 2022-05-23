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沙國女權大躍進 完成「全女性」機組員首飛

編譯中心／綜合22日電
沙烏地阿拉伯女權大躍進，日前完成全女性機組員首飛。(取材自推特)
沙烏地阿拉伯女權大躍進，日前完成全女性機組員首飛。(取材自推特)

沙烏地阿拉伯民航官員今天表示，沙國一家航空公司完成該國首次全女性機組員的飛行，這是保守沙國賦予女性權力的一大里程碑。

中央社報導，沙烏地阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）旗下廉航子公司flyadeal發言人伊斯坎達拉尼（Emad Iskandarani）表示，flyadeal這次寫下里程碑的航班19日從該國首都利雅德（Riyadh）飛往紅海沿岸城市吉達（Jeddah）。

伊斯坎達拉尼表示，七名機組員「絕大多數」是沙國女性，包括副駕駛，但不含正駕駛，因為她是一名外國女性。

這班航班的副駕駛也同時是沙國最年輕的女性飛機駕駛，「阿拉伯新聞」轉述她的說法，表示自己非常榮幸能參與此次航程，並感激在沙國民眾及領導者的支持下，女性在航空界的地位有顯著提升。

沙烏地阿拉伯民用航空局表示，近年來女性在沙國航空業的重要性不斷增加，官員正試圖推動航空業的快速擴張，以讓沙國成為全球旅行樞紐。

沙國目標包括在這個10年結束時，讓年度載客量增加至目前的3倍以上，達到3.3億人次，並在2030年前投資1000億美元在該國航空業，還要成立一家新的國家級航空公司、在利雅德建造一座新的「巨型機場」，讓每年貨物的吞吐量達到500萬公噸。

沙烏地阿拉伯實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）親自監督改革，包括將實施長達數10年，不許女性駕車的禁令取消，並放寬賦予男性權利、讓他們獨斷處置女性親屬的所謂「監護」規定。

沙烏地阿拉伯 投資 機場

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