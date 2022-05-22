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昔日自由黨救星 莫里森抗疫不力失民意 今淪絆腳石

編譯莊蕙嘉／綜合21日電
澳洲總理莫里森（右）發表敗選演說後與妻女走下講台。（路透）
澳洲總理莫里森（右）發表敗選演說後與妻女走下講台。（路透）

澳洲今天大選變天，莫里森丟掉總理大位。莫里森四年前上任，三年前以「知名度不高的凡人形象」意外勝選，一度頗受支持，但處理野火災情和新冠疫情不當流失民意，黨內和國外都有批判聲音，從自由黨救星淪為大選絆腳石。

2018年8月，時任澳洲總理滕博爾因干預媒體醜聞辭職，莫里森在黨魁選舉中勝出，隔年和國家黨結盟，在大選贏得多數席位。

莫里森訴求平易近人的形象原本相當討喜，但2019年12月澳洲發生大規模野火，莫里森卻按計畫帶家人去夏威夷度假，之後為此道歉，民調逐漸回升。

他的支持度在2020年中達到高峰，支持度領先反對度40個百分點，但此後逐漸下滑。疫情嚴峻時，莫里森政府採購疫苗及快篩不力，加上物價飆漲，讓民眾憤怒且失望。

根據「澳洲人報」本月中旬民調，莫里森的反對度已超過支持度14個百分點。

今年2月，澳洲政界人士私下批評莫里森的簡訊一周內相繼外洩。先是新南威爾斯省前省長貝爾吉爾利安稱莫里森「是個糟糕的人，不可信任」，接著是國家黨籍副總理喬伊斯形容他「是個偽君子及騙子」。

新南威爾斯省選區的資深參議員康賽塔．費拉凡蒂－威爾斯曾告訴國會：「在我的公務生涯中遇過不少冷酷無情之人，莫里森是其中之最。」

法國總統馬克宏去年11月也公開指責莫里森，在潛艦建造計畫對他說謊。莫里森辯稱「身為民選官員，從未撒過謊」。

坎培拉大學歷史學家華勒斯指出：「現在選民將他視為在國家危機中多次逃避責任的領導人，他的話已經不可信。」

澳洲 疫情 民調

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