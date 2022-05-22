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澳洲變天 「通膨選舉」莫里森認輸 工黨9年來首度執政

編譯羅方妤／綜合21日電
澳洲工黨黨魁亞伯尼希（中）與女伴海頓及兒子納森一同慶祝勝選。（路透）
澳洲工黨黨魁亞伯尼希（中）與女伴海頓及兒子納森一同慶祝勝選。（路透）

澳洲今天舉行國會大選，反對黨工黨至少拿下72席，距單獨組閣門檻只差4席，澳洲政壇確定變天，工黨黨魁亞伯尼希成為澳洲自2013來首位工黨黨籍總理。聯合政府只拿下55席，總理莫里森已致電亞伯尼希承認敗選。

工黨贏得澳洲城市與郊區席次，當地選民關注通貨膨脹和氣候議題。同時，莫里森的自由黨在通常傾向保守派，但日益關注氣候變遷的富裕地區選民，遭無黨派候選人擊敗。

莫里森表示，已致電承認敗選，並祝賀亞伯尼希新政府，也宣布辭去自由黨黨魁，承擔敗選責任。他表示：「我承認澳洲民主運作結果，一如既往相信澳洲人和他們的判斷。我準備好接受民眾審判，今晚他們也做出了判決。我祝賀亞伯尼希與他的新政府安好。」

選票只開出六成，莫里森迅速認輸的一個主因是24日將在東京舉行的「四方安全對話」峰會，將由新任總理出席：「讓各國清楚知道澳洲現在由誰當家，非常重要」。

澳洲投票結果是通膨飆升成為世界各國政府挑戰的最新例證，包括不滿美國總統拜登施政的選民，可能會在今年期中選舉用選票懲罰民主黨。在法國，儘管總統馬克宏最終成功連任，但極右派候選人瑪蘅．雷朋競選期間利用通膨議題贏得不少支持。

澳洲與許多已開發國家一樣，歷經新冠肺炎疫情後，通膨率飆到數十年來最高。亞伯尼希主張，莫里森對日用品和醫療保健等費用上升負有責任。但莫里森反駁稱，澳洲經濟在他的領導下表現良好，失業率來到1970年代以來最低水平。

澳洲昆士蘭省葛瑞菲斯大學副教授兼政治分析家威廉斯表示：「說這場選舉是經濟選舉可能不準確，其實是場通膨選舉。」

可望出任的總理59歲工黨黨魁亞伯尼希生於貧困家庭，由單親媽媽靠失能年金扶養長大。他以捍衛澳洲的免費醫療體系而為人所知。他也支持同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）社群的權利，擁護共和政體，還是個死忠橄欖球迷。他在黨內是左翼派系的主要領袖，但成為黨魁後立場往中間靠攏，包括不再力挺更積極的氣候政策，亦對中國和國家安全議題上採用較強硬言論。

澳洲與北京的關係近年來急速惡化，莫里森也自詡為抗中急先鋒，並抹紅工黨為中共屬意的政黨。北京新任駐澳大使肖千日前撰文強調，中國崛起對澳洲不是威脅，似乎有意和解。亞伯尼希雖然沒那麼反中，但支持澳洲參加「四方安全對話」，也支持澳英美三國安全倡議，對中政策改變可能不大。

澳洲 北京 期中選舉

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