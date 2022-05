神學士要求蒙臉播報 阿富汗女主播抗令露臉

神學士當局要求電視女主播蒙臉上電視,不過一些主要電視頻道女主播抗命播報時沒有遮臉。(美聯社資料照片)

阿富汗神學士 (塔利班,Taliban)當局要求電視女主播嚴格遵守伊斯蘭教法,今天開始一律蒙臉上電視,不過一些主要電視頻道女主播違抗命令,播報時沒有遮臉。

自從去年重新掌權以來,神學士對阿富汗公民社會祭出一系列限制,其中許多是對婦女權益加以限制。

阿富汗最高領袖艾昆薩達(Hibatullah Akhundzada)本月稍早下令,婦女在公共場合必須完全遮住臉和身體,最好是穿著可以罩住全身上下的傳統罩袍波卡(burqa)。

勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)日前命令,電視女主播從今天開始一律遵行。此前她們只被要求包上頭巾。

不過阿富汗最大民間廣播公司黎明新聞(Tolo News)、夏姆夏德電視台(Shamshad TV)和1TV 電視台的女主播,今天在鏡頭前都沒有蒙臉。

夏姆夏德電視台新聞部主任埃薩斯(Abid Ehsas)說:「女同事們擔心,如果她們現在遮了臉,接下來將會被要求不准外出工作。」

他說,「這就是她們至今沒有遵從命令的原因」;並表示,電視台已要求神學士,進一步討論這個問題。

一名女主播表示,強硬派伊斯蘭組織神學士重新掌權後祭出的這類命令,導致許多女記者離開了阿富汗。

要求不具名的這名女主播說:「最新命令讓女主播心碎,如今許多女主播認為,她們留在阿富汗沒有前途。」

她說:「我也想要離開阿富汗,諸如此類的命令會迫使許多專業人士出走。」

勸善懲惡部發言人穆哈加(Mohammad Sadeq Akif Mohajir)指出,那些女主播違反了神學士命令;「如果她們拒不遵守,我們會找電視台經理和那些主播的監護人談談」。

他說:「生活在某種制度和政府治理下的人,就必須遵守那種制度下的法律和秩序,因此她們必須遵守命令。」