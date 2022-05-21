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不只烏克蘭 英外相想送武器到摩爾多瓦 以阻止普亭入侵

編譯周辰陽／即時報導
英國外交大臣特拉斯。路透
英國外交大臣特拉斯。路透

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）接受每日電訊報專訪時透露，她想要送現代化武器到摩爾多瓦，以保護該國免受俄羅斯入侵的威脅。

她還指出，儘管在烏克蘭首都基輔吃了敗仗，但俄羅斯總統普亭仍決心要打造「大俄羅斯」（Greater Russia）。

摩爾多瓦位於烏克蘭西南，曾是前蘇聯的加盟國之一，目前並不是北大西洋公約組織的成員國，邊界也沒有跟俄羅斯相接壤，但國內親俄分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）目前有俄軍進駐。有人就擔心，摩爾多瓦可能是尋求領土擴張的普亭在烏克蘭之後的下一個目標。

特拉斯表示，關於確保不只烏克蘭、還有摩爾多瓦的國防升級到「北約標準」以威攝任何未來攻擊的討論正在進行。她說，「我想看到摩爾多瓦裝備到北約標準，這是我們正跟我方盟邦進行的討論。普亭已經十分明確他要打造一個大俄羅斯的野心，僅僅因為他試圖佔領基輔沒有成功，並不意味著他放棄了這些野心」。

每日電訊報指出，如果此一計畫獲得採納，北約成員國將提供現代武器給摩爾多瓦，換掉該國的前蘇聯時代裝備，並訓練官兵如何使用。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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