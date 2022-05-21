普亭長女怒了？傳在社群媒體發文為父辯護：俄國是受害者

俄國總統普亭長女瑪麗亞．沃朗索娃傳出經營一個叫做「Maria V」的社群媒體帳戶，為父親普亭對於烏克蘭、西方國家和同志權利的立場辯護。取材自推特

英國每日郵報報導，俄國 總統普亭 長女瑪麗亞．沃朗索娃（Maria Vorontsova）傳出經營一個叫做「Maria V」的社群媒體帳戶，為父親普亭對於烏克蘭 、西方國家和同志權利的立場辯護。

瑪麗亞透過Telegram帳戶告訴莫斯科國立大學醫學系2011年的170名畢業生，「西方國家」試圖阻止俄國「繁榮」。英國泰晤士報報導，遭俄羅斯政府查禁的俄國獨立媒體網站「共和」（Republic）總編輯柯列徹夫（Dmitry Kolezev）之後也轉發了這些內容。

瑪麗亞也說：「西方國家沒有人需要俄國繁榮。他們向來盡其所能確保這件事不會發生，而他們也會繼續這麼做。」

柯列徹夫表示，瑪麗亞沒有「直接贊同」俄國進軍烏克蘭，但對於同學使用「併吞」感到不滿，並稱入侵克里米亞是「人民的意願」。

美國「新聞周刊」（Newsweek）指出，瑪麗亞還宣稱俄國「不是侵略者，而是受害者，被迫自衛」。她說：「把一切都歸咎於一個人，並把所有責任都推給一個人就像把所有信仰寄託在一個人身上，就像沙皇那樣，都是胡說八道。我們不像1930年代的德國人，更像是被他們驅逐的那些人。」

不過，柯列徹夫表示：「容我再強調一次，我們無法百分百確定Maria V真的是普亭長女瑪麗亞．沃朗索娃。但間接證據和兩個消息來源指出這個帳戶就是瑪麗亞的。」