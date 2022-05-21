猴痘病毒侵美澳、歐洲已破百例… WHO緊急會商

全球各地出現猴痘病例。（路透）

世界衛生組織（WHO）20日召開緊急會議，討論近期在全球多地發生的「猴痘 」感染案例。這是一種起源於西非和中非的病毒，近日陸續在歐美多國擴散，歐洲目前已有超過100例確診或疑似病例，德國 說這是歐洲有史以來最大宗的猴痘傳染事件。

路透報導，美國、加拿大、英國 、西班牙、葡萄牙、德國、義大利、澳洲近期都有猴痘感染案例。繼英、西、葡先傳出病例之後，德國武裝部隊的微生物學研究所20日發現德國首例猴痘病例，是一名出現皮膚病變的患者，皮膚病是猴痘的症狀之一。

法國當局表示，大巴黎區一名29歲男子證實感染猴痘，他最近沒有前往猴痘流行地區的旅遊史。比利時已有兩例猴痘病例。澳洲的患者則剛自英國返國，另有一起疑似感染案例正在檢驗中，最近曾前往歐洲。

截至20日，英國已經確診20例、葡萄牙23例、西班牙30例。英國確認的病例大多發生於男同志、雙性戀、或者有男性間性行為的人當中；葡萄牙則有14例病患有上述性傾向或性行為；西班牙的新病例傳染主要發生於當地的成人三溫暖。

不過，衛生專家強調，目前仍無法斷定猴痘已變成性傳播疾病。世衛緊急會議小組表示，正針對不同的病例做基因定序，看看這些病例之間是否有關連。

猴痘主要在中非與西非出現，最早發現於猴子；1970年代首見人類感染，症狀包括發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、畏寒、疲倦、手臉出現水痘般的顆粒，通常會在2到4周後痊癒，只有很少數病例死亡。目前沒有針對猴痘的特定疫苗，但根據世衛數據，用於天花的疫苗對猴痘的有效率達85%。

猴痘人傳人，多是透過密切接觸患者的呼吸道分泌物或皮膚病變以及最近被病毒汙染的物體，而遭到感染。