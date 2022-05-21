澳洲21日大選 工黨來勢洶洶 莫里森反中拚逆轉

澳洲總理莫里森（右）與在野工黨黨魁亞伯尼希（左）本月8日在布里斯班舉行的電視直播辯論上針鋒相對。（Getty Images）

澳洲 大選21日投票 ，尋求第三任期的總理莫里森20日選戰最後一天仍在澳洲各地造勢；儘管民調顯示可能變天，或出現沒有一個政黨取得絕對多數的僵局國會，莫里森仍堅稱他會贏。

澳洲金融評論報發布的易普索民調顯示，當選民按照自己的喜好，用數字依序排列自己最喜歡到最不喜歡的候選人。最後所有選票都歸給多數選民最喜歡的兩位候選人時，工黨將以五成三得票率勝過自由黨與國家黨執政聯盟的四成七。

但如果看選民的基本票，也就是選民各自最喜愛的候選人，工黨得票會縮減到三成六，執政聯盟則是三成五，其他小黨和無黨籍人士共吸引近三分之一選票，顯示選後可能出現少數政府。

澳洲大選朝野黨魁 資料來源／法新社【作者：葛讓，日期：2022-05-21，數位典藏序號：20220520231257099】

莫里森20日在西澳省造勢前，接受澳洲廣播公司訪問時說，他仍會因為經濟表現而勝選，過去三年來，「是誰抑制了升息 和物價上漲的壓力？」

工黨黨魁亞伯尼希則與工黨前總理吉拉德一起在南澳省首府阿得雷德造勢，抨擊政府在性別平等和氣候變遷上做得不好。

澳洲選舉委員會表示，截至20日傍晚已有過半數選民投票，提前投票和郵寄投票的選民共800萬，創新高。

疫情和俄烏戰爭推高物價，人民不禁對保守派宣稱比工黨更善於拚經濟起疑。澳洲年通膨率來到5.1%之後，澳洲央行本月3日進行11年多來首次升息。

工黨影子財政部長查爾默斯說，本月升息是「在莫里森眼皮下爆開的物價危機」。2007年11月澳洲央行升息0.25個百分點至6.75%後，時任總理霍華德的保守派政府就敗選，結束11年多執政。

工黨也拿中國與索羅門群島在澳洲選戰期間證實簽署雙邊安全協議一事，批評這是澳洲自二戰以來在太平洋地區最大的外交政策失敗。澳洲與索羅門群島早已簽有雙邊安全協議，而且澳洲是這個貧窮南太平洋島國的最重要援助國。

執政聯盟則強調，北京想換掉澳洲政府，因為工黨上台比較不會反抗中國的經濟脅迫。