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英國通膨飆40年來最高 25％人餓肚子、不開暖氣省錢

編譯中心／綜合19日電
英國通膨引起民眾不滿。圖為倫敦上月2日有市民在唐寧街外抗議。示威標語包括要求保守黨下台、向富人徵稅等。（路透）
英國通膨引起民眾不滿。圖為倫敦上月2日有市民在唐寧街外抗議。示威標語包括要求保守黨下台、向富人徵稅等。（路透）

由於俄烏戰爭帶來的效應，英國面臨嚴重通膨與糧食危機，通膨率升至40多年以來的最高水平，央行甚至稱之為消費者的「世界末日」。日前有調研機構發現，有將近4分之1的英國人為了省錢，只好餓肚子。

英國通膨攀抵40年高點，生活成本飆漲危機惡化，圖為倫敦民眾在賣場選購食品。(新華...
英國通膨攀抵40年高點，生活成本飆漲危機惡化，圖為倫敦民眾在賣場選購食品。(新華社)

經濟日報報導，英國國家統計局18日在一份報告中表示，截至4月的一年以來，消費價格飆升了9%，這是自1982年以來的最快升速。通貨膨脹的升幅是基本工資增速的一倍以上，以有史以來最快的速度壓縮消費者的購買力。

英國民意機構Ipsos公布一份5月進行的調查，結果顯示逾80%的受訪者擔心生活成本上漲，難以負荷食品和能源等基本開銷。

為了應對通膨，有1/4的英國人選擇不吃飯；有3/5英國民眾關閉暖氣以節省能源支出；將近一半的人選擇減少社交活動。還有2/5的英國人表示，由於許多主食漲價至少1成，他們選擇前往價格更低廉的超市消費。

痛苦料將加劇，英國央行預測，到10月前，能源價格幾乎肯定會再次上漲，屆時通膨率將突破10%。英國央行自去年12月以來已4次升息，調高主要利率至1%，創下2009年來最高水準，市場投資人預期央行將再升息。

此外，生活成本高漲的危機已經加劇了英國關於如何應對一系列衝擊的政治辯論。首相強生的保守黨政府的目標是對於在職者提供救濟，在野的工黨則呼籲制定緊急預算，以幫助領取養老金的人和依靠社會福利的人。

外交大臣特拉斯表示，英國正面臨「非常、非常艱困的經濟情況」。他告訴天空新聞網：「我們處於十分艱困的經濟局勢，我們正面臨非常嚴重的全球逆風。如你所說，目前的通膨極高。」

英國 央行 升息

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