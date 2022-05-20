神學士下令 阿富汗女主播上鏡頭需遮臉

塔利班要求阿富汗電視廣播公司當地電視台的女性節目主持人，在播出時必須將臉遮住。(取材自推特)

阿富汗神學士 （Taliban，又譯塔利班）5月19日下令，當地所有電視台的女主播主持節目時，必須遮臉上陣，令外界憂慮阿富汗女性的地位可能進一步被剝奪。

神學士勸善懲惡部發言人馬哈賈爾告訴路透說：「18日我們會見媒體官員...他們非常高興地接受我們的建議。」他聲稱，這項行動將會受到阿富汗人的歡迎。他將這項行動稱為「建議」，並說：「電視節目主持人遮住臉部的最後日期是5月21日。」

香港 01報導引述美聯社報導，擁有黎明新聞（TOLOnews）等電視台及電台的莫比傳媒集團（Moby Group），證實收到來自神學士勸善懲惡部的指令，要求全國所有媒體的女主播必須蒙面現身，而且屬不可商議的最終決定。當地另一間媒體高層證實接獲同一指示，並表示電視台別無他法，只能接受。

阿富汗多名女主播及主持人在社交媒體上傳自己遮臉現身節目的樣子，黎明電視台著名女主持阿里表示根據勸善懲惡部的命令，「一名女性遭抹殺」。

在做出上述要求的幾天前，神學士當局下令女性必須在公共場合遮住臉，這是恢復神學士過去強硬統治的政策，這項限制措施已在國內外引起憤怒。

神學士去年8月重新掌權後，表示這次將會與上次統治阿富汗時的做法不同，一開始也的確放寬以往對女性的嚴格措施，包括沒有服裝穿著限制。但是最近神學士增加一些規定，例如在沒有男性伴侶陪同的情況下，限制女性的活動；至於13歲以上的女孩也尚未獲准返回學校和大學上課。