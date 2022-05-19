經濟抗中？南韓將加入印太經濟框架

南韓總統尹錫悅決定加入美國主導的「印太經濟框架」。(Getty Images)

南韓 國際廣播電台報導，南韓政府決定以創始成員身分加入美國推動的地區經濟合作構想「印太經濟框架」（IPEF），總統尹錫悅預定24日出席以視訊會議方式在日本 舉行的宣布啟動「印太經濟框架」峰會。而中國將不會受邀。

美國總統拜登 訪問南韓後即將前往日本訪問，拜登將在日本主持該項會議，並正式宣布開始進行啟動「印太經濟框架」的協商。

尹錫悅21日將在首爾首次與拜登舉行韓美峰會，屆時將對啟動「印太經濟框架」表示積極支持並宣布南韓將參加該框架。

拜登訪問南韓後，將於22至24日前往日本訪問，訪日期間將宣布啟動「印太經濟框架」，目前正加快與相關國家的協商速度。

美國駐日大使易曼紐接受產經新聞專訪時表示，美日要加強太空、醫療、保健等的合作，中國將不會受邀。

拜登這次訪日預定表明將成立由美國主導的新的經濟圈，建構亞洲太平洋經濟架構。易曼紐說：「這與經濟規模、經濟力無關，遵從已達成協議的規則是基本。」他認為，中國應該也不會參加IPEF。

易曼紐還指出，有必要把「印太經濟架構」當成「經濟外交」的工具，加強印太地區國家的關係。

有關俄羅斯侵略烏克蘭，拜登與岸田將表明與亞洲各國合作，把歐美的同盟關係及亞太架構當成統合性的戰略，強調美日兩國領袖的合作正發揮作用。

針對日本制裁俄羅斯一事，易曼紐表示，對於日本很迅速的做出制裁俄羅斯的決定，拜登高度肯定。

易曼紐還說，針對以中俄為首的獨裁國家，美日應深化與同盟各國之間在經濟、安全保障方面的關係，有必要加強推動拉攏東南亞國協（ASEAN）和島嶼國等的政策。