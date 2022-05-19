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芬瑞遞表入北約 邊界防恐守成北約重擔

編譯中心╱綜合18日電
瑞典首相安德松(右)與芬蘭總統尼尼斯托宣布，兩國18日聯合提交加入北約的申請。( 新華社)
瑞典首相安德松(右)與芬蘭總統尼尼斯托宣布，兩國18日聯合提交加入北約的申請。( 新華社)

芬蘭和瑞典宣布，兩國已在18日一起送出加入北約的申請表。北約這次擴張如果成真，有指將令北約變得更強，但亦有意見認為，綿延1300公里的芬俄邊界可能成為北約防守的負擔。

北約秘書長史托騰柏格說，這是「我們必須把握的歷史性時刻」，表示芬蘭和瑞典加入，能加強彼此的安全。

土耳其總統厄多安重申土國反對芬蘭和瑞典加入北約，他再次指控兩國沒有採取明確的反恐怖主義立場，且對土耳其實施制裁。

土耳其「晨報」18日援引知情人士消息報導，土國將向芬蘭和瑞典提出十項條件，包括將主張庫德族脫離土耳其獨立的庫德工人黨及其分支認定為恐怖組織、停止與其領導人接觸，並切斷對庫德武裝民兵財政支持。

不過，芬蘭總統尼尼斯托表示，他對兩國將能獲得土耳其支持抱持「樂觀」態度。瑞典總理安德森和尼尼斯托19日將一同造訪白宮，與美國總統拜登討論兩國加入北約以及歐洲安全相關事宜。

從軍事角度看，芬蘭與瑞典若加盟北約，勢將提升北約的軍事能力。雖然芬蘭國防軍只有1.3萬名職業軍人，但這個擁有550萬人口的國家擁有90萬名預備役軍人，聲稱戰時能動員28萬名士兵。根據全球軍力排名權威媒體「全球火力」網，如果芬蘭和瑞典加入北約，北約總兵力將增至357萬，但若將預備役兵力也包括在內，人數可增至近450萬。根據倫敦國際戰略研究所（IISS）估算，俄羅斯總兵力約90萬人；俄另有約200萬後備役人員。

芬蘭和瑞典認為，加入北約可讓北歐、波羅的海區域更加安全。但也有意見認為，芬蘭與俄羅斯有長達1300公里接壤邊境，一旦芬蘭加入北約，意味北約和俄羅斯的共同邊界就將延長一倍，萬一和俄羅斯正面交鋒，芬俄逾千公里邊界恐不易防守。

美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員奇佛維斯（Christopher S. Chivvis）指出，一旦瑞典和芬蘭自身難保，芬俄邊界將為北約增添一大缺口。

北約 瑞典 俄羅斯

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