4氣候指標惡化新高 聯合國：人類正邁向災難

聯合國 表示,4項關鍵氣候變遷 指標都在2021年創下新高紀錄,並警告全球能源系統正將人類推向災難。

聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization,WMO)在其出版的2021年全球氣候狀況(State of the Global Climate in 2021)報告中說,溫室氣體濃度、海平面上升、海洋暖化 和海洋酸化在去年都創下新高紀錄。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示,這項年度回顧是「令人沮喪的一連串人類未能解決氣候破壞」,「全球能源系統正在崩解,使我們離氣候災難越來越近」,「在燒毀我們唯一的家園前,我們必須終結化石燃料汙染,加速可再生能源轉型」。

世界氣象組織說,人類活動正對陸地、海洋和大氣造成全球規模變化,對生態系統產生有害和長久影響。

世界氣象組織的報告證實,過去7年是有紀錄以來最熱的7年。2021年初和年底的反聖嬰現象(La Nina)對去年的全球氣溫產生降溫效應,就算這樣,這仍然是有紀錄以來最熱的年度之一,2021年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.11度。

報告中說,海洋熱含量去年創下歷史新高紀錄,超過2020年數值。

世界氣象組織說,預計海洋上層2000公尺的溫度將在未來繼續變暖。並說,海水變暖正滲透到更深層。