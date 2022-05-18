馬克宏改組內閣 任命左翼女總理

法國新任總理柏納16日在交接典禮上致詞。(歐新社)

法國總統馬克宏 16日任命勞工部 長柏納（Elisabeth Borne）為新任總理，這是法國30多年來首位女總理，也是法國第二位女總理。

華爾街日報指出，柏納也將在即將舉行的議會選舉中，領導馬克宏所屬政黨的行動。分析認為，柏納的首要任務是確保馬克龍的中間派政黨及其盟友，能在下月國會選舉中取得佳績。

目前距離法國國民議會選舉不足一個月，分析人士指出，如果馬克宏領導的中間派屆時不能贏得議會多數席位，未來他在推行政策時必將遇到巨大阻力。馬克宏選擇柏納意在迎合選民意願、平衡政治力量、應對議會選舉中來自左翼的強有力挑戰。柏納自稱為「左翼女性」，曾和左翼社會黨多位重要政治人物有過合作。

柏納現年61歲、工程師出身，2020年起歷任交通運輸部、環境部與勞工部長，在馬克宏第一任期就證明了她的忠心耿耿，以處理爭議性運輸與福利改革著稱的柏納，將是馬克宏第二任尋求調高法定退休年齡的得力助手。

馬克宏在4月總統選舉決選投票前承諾，第二任期施政重點會擺在處理氣候危機，並將責成總理進行「生態規劃」。他曾說希望由一位左派且具環保背景的女性出任總理，柏納正符合條件。

柏納擔任勞工部長期間，正逢新冠疫情 ，她贊成採取系列措施刺激年輕人就業。疫情高峰時期，她也常上電視提醒居家上班，並大力捍衛政府的工作僱用保留計畫。

柏納希望能比1990年代初期在任不滿一年就下台的法國首位女總理克瑞松做出更大貢獻。個性稱不上外向的柏納，不會蓋過馬克宏的鋒頭。不願具名的工會人士說，柏納是真正的技術官僚。柏納出生於巴黎，畢業於知名學府「綜合理工學院」，父親早逝，母親收入微薄，她熱愛數學，曾說數字中「有些非常理性的東西，讓人非常安心」。