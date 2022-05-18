神學士裁撤人權委員會 阿富汗人權再失保障

神學士 當局今天表示，他們已解散阿富汗 的獨立人權委員會，因為這個單位「被認為沒有必要」。

中央廣播電台引述法新社報導，自去年8月強硬派伊斯蘭主義者神學士掌權以來，已關閉國內數個保護阿富汗人自由的機構，包括選舉委員會和婦女事務部。

神學士發言人沙曼岡尼(Inamullah Samangani)告訴法新社，「我們還有其它一些組織，在開展與人權有關的活動，這些組織與司法機構有關。」不過，他沒有詳加進行說明。

在去年神學士推翻了美國支持的喀布爾 政府後，人權委員會的高級官員逃離阿富汗，該機構也停止運作。這個機構過去的工作包括，紀錄20年的阿富汗戰爭中，造成的平民傷亡。

在神學士稍早宣布其首個年度預算後，國家安全委員會以及促進和平的和解委員會也在上週末關閉。

沙曼岡尼說，「這些部門被認為沒有必要，因此已經解散。但將來如果需要，他們可以恢復運作。」

在這個幾乎完全依賴外國援助的國家，神學士正面臨約5億美元的財政赤字。

國際人權組織「人權觀察」(HRW)女性權利部代理共同主任巴爾(William Barr)說，這些單位的關閉讓阿富汗人權境況再往後退。

她在推特上寫道：「有一些地方能去尋求幫助，以及伸張正義非常重要。」

神學士先前曾承諾，這次執政會比其1996年至2001年第一次上台，實行更溫和的統治，但卻不斷侵蝕許多阿富汗人的自由，尤其是在教育、工作和服裝規定方面，對女性施加嚴格限制。

此外，CNN周一播出神學士內政部長訪問，他表示可能很快准許6年級以上女性重返學校。