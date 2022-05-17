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菲候任總統馬可仕被批 假裝有牛津學位

編譯李京倫／報導
菲律賓總統當選人馬可仕。（路透）
菲律賓總統當選人馬可仕。（路透）

英國衛報報導，菲律賓總統當選人馬可仕曾宣稱，他有英國牛津大學學士學位，不過，牛津大學證實，馬可仕1978年並未取得哲學、政治與經濟的文學士學位，而是拿到「社會研究特殊文憑」。

馬可仕曾在受訪時宣稱，牛津給他學士學位，他的官方發言人也說，馬可仕及其團隊「堅信牛津大學發布的學位確認書」。馬可仕網站寫著：「他完成在牛津大學的大學教育，取得社會研究特殊文憑畢業。」

不過，馬可仕在總統大選主要對手、副總統羅貝多一名人在英國的菲籍支持者，要求牛津大學根據資訊自由法規，回應關於馬可仕學歷的疑問。牛津大學回應說：「根據我們的紀錄，馬可仕並未完成學士學位，而是在1978年取得社會研究特殊文憑。」

這名支持者說，菲律賓憲法只要求總統候選人識字、是本國公民且符合參選年齡規定，但對人民來說，有國外學歷是大事，會讓人印象深刻。

先前公布的文件顯示，馬可仕1976年夏季在三次預試中有兩次不及格，後來補考兩次，只有一次過關。於是，他的已故獨裁者父親老馬可仕，派特使與牛津聖艾德蒙學院院長凱利商量，詢問能否「考量特殊情況，在必要時偏離校方的正常規範」。

最終雙方敲定，馬可仕繼續學習哲學、政治與經濟，但校方給予社會科學特殊文憑。

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