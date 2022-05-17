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普亭稱芬蘭、瑞典入北約不成威脅 網卻瘋傳：送核武到邊境

編譯中心／綜合16日電
俄國總統普亭16日在CSTO峰會上發言。（路透）
俄國總統普亭16日在CSTO峰會上發言。（路透）

俄國入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典宣布將加入北約。俄國總統普亭16日說，俄國不會將芬蘭和瑞典加入北約視為威脅，但若北約開始加強瑞典與芬蘭的軍事基礎設施，俄國將做出回應。

普亭在莫斯科舉行的集體安全條約組織峰會上表示，俄國與芬蘭和瑞典之間沒有問題，他們即便加入北約也不會對莫斯科構成威脅，但若北約在他們領土上擴大軍事基礎設施，俄國將做出回應。

俄媒並引述俄國副外長里亞布科夫表示，芬蘭和瑞典選擇加入北約，是一個將產生深遠影響的錯誤，並會使全球局勢發生根本變化，「事實是瑞典和芬蘭的安全，不會因這決定而被加強。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫同日也稱，俄方不相信芬瑞兩國加入北約，能改善歐洲的安全狀況。不過他強調與烏克蘭不同，俄國與芬蘭和瑞典之間並無領土紛爭。

芬蘭與瑞典國會今天都開始針對加入北約展開辯論。這項決定對於兩國而言都是重大轉向，芬蘭放棄超過75年軍事不結盟政策，瑞典則是超過200年。

在芬蘭首都赫爾辛基，國會展開可能持續數天的馬拉松議程，200名國會議員至少85%支持政府加入北約的決定。

俄羅斯社交平台16日傳出俄方正要在距離芬蘭邊境約48公里的維堡部署伊斯坎德爾飛彈...
俄羅斯社交平台16日傳出俄方正要在距離芬蘭邊境約48公里的維堡部署伊斯坎德爾飛彈。（路透）

在芬蘭和瑞典雙雙宣布將遞交申請加入北約，俄方威脅將有所回應後，俄國的社交平台流傳一部影片，顯示可攜帶核武器伊斯坎德爾短程彈道飛彈正在俄國邊境地區移動，網上消息說該飛彈正朝距離芬蘭邊境約48公里的維堡前進，芬蘭首都赫爾辛基在射程範圍內。

據悉，伊斯坎德爾飛彈最遠射程約483公里，雖然射程短，但突破反飛彈攔截系統的能力佳，俄國軍方宣稱「世界上沒有能攔截伊斯坎德爾的方法存在」。

俄國 瑞典 北約

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