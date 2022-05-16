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芬蘭、瑞典同日「歷史性」宣布申入北約 土耳其提條件

編譯中心／綜合15日電
芬蘭總統尼尼斯托（右）與總理馬林（左）15日在首都赫爾辛基總統府召開聯合記者會，宣布決定加入北約。（歐新社）
芬蘭總統尼尼斯托（右）與總理馬林（左）15日在首都赫爾辛基總統府召開聯合記者會，宣布決定加入北約。（歐新社）

芬蘭政府15日宣布將申請加入北約組織。在俄國入侵烏克蘭後，芬蘭放棄數十年來的中立加入北約，無視俄國威脅可能進行報復。芬蘭國會未來幾天將針對這項歷史性決定展開辯論，料將批准，芬蘭可能下周向北約提出申請。芬蘭宣布數小時後，瑞典正式決定跟隨其後。

芬蘭總統尼尼斯托與總理馬林15日在赫爾辛基總統府召開聯合記者會宣布此事。尼尼斯托說，「這是歷史性的一天，一個新時代開始了」，並稱加入北約會使芬蘭國安「最大化」。

馬林說，申請加入北約須先經國會批准，「我相信國會將秉持決心和責任感，針對這個歷史性決定展開辯論」。芬蘭國會將批准申請入會決定，可能在下周向布魯塞爾北約總部提交申請。加入北約需所有30個成員國一致同意，芬蘭入會過程可能耗時數月。

CNN報導，芬蘭這項決定已激怒俄國。克里姆林宮聲明指出，俄國總統普亭14日告訴尼尼斯托，芬蘭放棄中立選擇加入北約「是個錯誤」。

數百人14日聚集於瑞典斯德哥爾摩執政社會民主黨的辦事處外，反對瑞典打算加入北約，...
數百人14日聚集於瑞典斯德哥爾摩執政社會民主黨的辦事處外，反對瑞典打算加入北約，打破持守了幾十年的軍事不結盟政策。（美聯社）

除了芬蘭，瑞典已採取步驟加入北約。瑞典執政社會民主黨15日表示，總理安德森將於16日尋求申請加入北約的廣泛支持。社民黨因俄國入侵烏克蘭而放棄數十年來的反對立場，這使加入北約派在國會取得很大優勢。此外，喬治亞也有意加入北約。

外界原本預料芬蘭和瑞典可順利加入北約，但土耳其表態反對。土耳其外長卡夫索格魯說，芬蘭與瑞典必須停止支持被土耳其視為非法的庫德族激進組織「庫德工人黨」，並提供明確的安全保證以及解除對土國的出口禁令。

對此，北約副秘書長吉歐阿納表示，北約有信心能克服成員國土耳其的反對，迅速同意讓芬蘭與瑞典加入。吉歐阿納告訴記者：「土耳其是重要盟友，友伴與盟國正在處理它表達的疑慮。我有信心如果兩國決定成為北約成員，我們將可接納它們，找出達成共識的所有條件。」

北約30個成員國外長本周末在德國柏林舉行兩天會談，聚焦討論芬蘭與瑞典加入北約的請求。

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