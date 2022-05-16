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芬蘭總統知會決定入北約 訝異普亭「態度冷靜」

編譯中心／綜合15日電
芬蘭總統尼尼斯托（左）曾於14日和俄國總統普亭（右）通話，告知芬蘭決定加入北約，而普亭知曉此事的當下態度冷靜，令他非常驚訝。（美聯社）
芬蘭總統尼尼斯托（左）曾於14日和俄國總統普亭（右）通話，告知芬蘭決定加入北約，而普亭知曉此事的當下態度冷靜，令他非常驚訝。（美聯社）

芬蘭15日宣布申請加入北約，俄羅斯對此表示，總統普亭警告芬蘭放棄中立選擇加入北約「是個錯誤」。不過據報導，芬蘭總統尼尼斯托前一天知會普亭時，對他的「冷靜」態度感到驚訝。此外，以中立國著稱的瑞士，傳出也有意向西方軍事力量靠攏。

CNN報導，芬蘭總統尼尼斯托曾於14日和俄國總統普亭通話，告知芬蘭決定加入北約，而普亭知曉此事的當下態度冷靜，令他非常驚訝。此外，尼尼斯托對於土耳其總統厄多安稱對芬蘭和瑞典加入北約持「不肯定立場」，也感到訝異；但他「不擔心」土國阻止芬蘭加入北約。

另一方面，瑞士國防部安全政策主管普里（Paelvi Pulli）告訴路透，部裡目前正在撰寫國家安全選項報告，其中包括和北約國家舉行聯合軍事演習，以及「回補」軍火。普里受訪時表示：「最終，中立的解讀方式可能會有所改變。」

普里指出，中立的本身不是目標，目的在提高瑞士的安全。其他安全選項包括瑞士和北約指揮官和政治人物之間，舉行高階和定期會議。

瑞士媒體報導，瑞士國防部長阿姆赫德本周訪問華府期間表示，瑞士應和以美國為首的北約聯盟密切合作，而不是「加入」。

瑞士曾討論過正式加入北約，然而在芬蘭和瑞典正在接近加入之際，普里表示，報告不太可能建議瑞士跟進。瑞士這項安全選項報告預計將在9月完成，屆時將送交內閣審查，然後送交國會討論，成為瑞士未來安全政策未來方向可能決定的基礎。

瑞士和北約已有若干關係，瑞士去年決定向洛克希德馬丁公司採購35架 F-35A 戰機。對一個2002年才加入聯合國，並生產不少自製武器的國家來說，這些考慮中的作法將是跨出向北約靠攏的一大步。

俄羅斯駐瑞士大使館發言人何羅夫（ Vladimir Khokhlov）指出，這類措施無異是瑞士政策大轉彎。莫斯科當局「不能忽視最終放棄中立，這將招致後果。」他並未提供更多細節。

北約 普亭 瑞典

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