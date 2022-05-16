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沖繩回歸50周年 日相：將拚經濟、減少美駐軍負擔

編譯中心／綜合15日電
沖繩15日紀念回歸日本50周年，民眾在宜野灣市示威要求更快速減少美軍駐軍。（美聯社）
沖繩15日紀念回歸日本50周年，民眾在宜野灣市示威要求更快速減少美軍駐軍。（美聯社）

日本沖繩縣15日迎接回歸日本50周年，日本首相岸田文雄親赴沖繩參加紀念儀式時說，將實現激發沖繩潛力的「強有力沖繩經濟」，也會持續減輕沖繩的美軍基地負擔。

1945年日軍在沖繩與美軍血戰，是二戰太平洋戰爭傷亡最慘的戰役，雙方共有16萬軍人傷亡，沖繩30萬平民將近半數喪生。二戰後沖繩被美軍暫管27年，1972年才回歸日本。

跟50年前相比，美軍位於沖繩的設施面積已減少三分之一，但高達七成駐日美軍設施仍集中在沖繩。2018年度沖繩縣民平均年所得239萬日圓（約1.8萬美元），是日本本土的七成。

岸田15日在沖繩縣宜野灣市會場紀念儀式致詞時說，沖繩要朝「強有力沖繩經濟」邁進，重要的是「產業高度化與高附加價值化」。

他說，除了在沖繩的大學持續量子與生物科技研究外，也要打造新創產業據點及建設那霸機場第二跑道等基礎設施，致力產業振興。

岸田說，政府深刻理解沖繩背負的沉重負擔，「對縣民堅持不懈地努力表達敬意，也祈求世界和平與沖繩取得更進一步發展」。

沖繩縣知事玉城鄧尼說，建構「自立型經濟」仍有許多待克服的課題。至於美軍基地問題，玉城說，「打造沖繩成為和平之島」的目標仍未達成。

美國總統拜登透過書面致詞表示，沖繩戰役是二次世界大戰最慘烈的戰役之一，許多美國人與日本人失去生命；但此後數十年，美日已從敵人變成同盟，「現在已成為最緊密的友人」。

拜登說，沖繩回歸日本開啟美日關係新章節，基於共同價值觀及自由開放的印太等共同願景，日美同盟成為前所未見的堅強關係。

日本 拜登 岸田文雄

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