澳洲總理莫理森宣布住房政策 搶救落後選情

澳洲再過幾天即將舉行大選，民調落後在野黨的總理莫里森（Scott Morrison）宣布一項住房政策，旨在提升房屋所有權並壓低房價。（路透）

澳洲 再過幾天即將舉行大選，民調 落後在野黨的總理莫里森（Scott Morrison）宣布一項住房政策，旨在提升房屋所有權並壓低房價。

路透社報導，澳洲21日舉行聯邦大選，最近的幾項民調顯示，莫里森的自由-國家聯盟將敗給中間偏左的澳洲勞工 黨。

由艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的澳洲勞工黨若勝出，將終結澳洲保守政府的9年執政。

莫里森領導的澳洲自由黨今天將在布里斯本（Brisbane）正式展開造勢活動，莫里森預料將詳述執政方向，為爭取選民支持做出最後的努力。

莫里森今天在聲明中表示：「我希望幫助澳洲各地更多的年輕家庭住進屬於自己的住宅之中，支持他們實現願望。」

聲明指出，這項政策意在鼓勵年紀較長的澳洲民眾賣掉大房換小房居住，以增加大面積房屋的來源。這項政策將允許55歲以上民眾賣房並將賣房款中的最高30萬澳元（約新台幣621萬元）存入退休金帳戶之中，不受現行上限的限制。

這項政策著眼點在抑制高房價，回應了選民在這次選舉的三大關切之一，亦即生活成本、國家安全和氣候變遷。

澳洲勞工黨的艾班尼斯今天表示他支持這項住房提議，並形容這是一個「溫和的聲明」。

艾班尼斯告訴澳洲廣播公司（ABC）電視台，「政府的這項提議切實可行，我們會支持。」

莫里森前一天剛承諾，如果贏得連任將會更加「有同理心」。他先前承認自己可以很惡霸，承諾未來將會做出改變。