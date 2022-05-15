我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

以色列警鎮壓巴勒斯坦女記者舉殯 畫面震撼 美國罕見譴責

編譯中心／綜合14日電
半島電視台記者阿克萊11日在約旦河西岸報導以色列突襲新聞時遭擊斃，13日葬禮爆發警民衝突，以色列警察衝向巴勒斯坦出殯隊伍，現場一片混亂。（美聯社）
半島電視台記者阿克萊11日在約旦河西岸報導以色列突襲新聞時遭擊斃，13日葬禮爆發警民衝突，以色列警察衝向巴勒斯坦出殯隊伍，現場一片混亂。（美聯社）

巴勒斯坦裔美籍的半島電視台女記者阿克萊遭擊斃引發譁然，13日葬禮爆發警民衝突，以色列警察衝向巴勒斯坦出殯隊伍，現場一片混亂，之後數千人引領靈柩經過耶路撒冷舊城，悲憤不已。整個衝突過程透過新聞傳開後引起國際譁然，美國也罕見發聲明，譴責以色列過分使用武力。

路透報導，數十名巴勒斯坦人當時圍著阿克萊（Shireen Abu Akleh）的靈柩走向醫院大門，有些人手持巴勒斯坦旗幟。以色列警察穿過院門衝向人群，甚至持警棍毆打部分抬棺者或踢他們，顯然意圖阻止他們步行，強迫他們以車載運靈柩。警方甚至動用閃光彈和催淚瓦斯。

來源：取材自推特

抬棺人員一度被逼到牆邊，差點讓靈柩掉到地上。衝突景象僅持續幾分鐘，但已讓巴勒斯坦人對於阿克萊遇害事件更加火大。

美國白宮發言人莎琪表示，現場衝突畫面令人不安，美方將在阿克萊葬禮後與以巴當局保持密切聯繫。美國國務卿布林肯說：「每個家庭都應該能以有尊嚴和不受阻礙的方式，讓他們的親人安息。」

埃及、卡達及半島電視台譴責以色列警方的行為。聯合國秘書長副發言人哈克說，現場畫面「非常令人震驚」；歐洲聯盟也表示震驚。聯合國安全理事會15個理事國13日一致同意發出聲明，強烈譴責殺害阿克萊事件，並要求「立即徹底進行透明且公平公正的調查」。

巴勒斯坦政府今天表示歡迎國際支持展開以警濫暴調查。以色列警察總長14日下令調查，但同時宣稱是醫院外的一群巴勒斯坦人聚眾鬧事，開始對警察丟石頭，「警方被迫採取行動」。

阿克萊11日在約旦河西岸報導以色列突襲新聞時，頭部中槍殉職。巴勒斯坦有關當局歸咎以軍暗殺；以色列政府起初表示可能是巴勒斯坦開火造成，但官方後來也說無法排除以軍開槍的可能性，宣稱可能是以軍反擊時不慎打中她。

巴勒斯坦 以色列 警察

上一則

烏克蘭護國掃雷犬獲表揚 專訪打瞌睡萌翻

下一則

胞兄過世 阿布達比王儲穆罕默德獲選為阿聯新元首

延伸閱讀

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係
再貴也要出門 美民眾瘋旅遊 航空業醞釀再調漲機票

再貴也要出門 美民眾瘋旅遊 航空業醞釀再調漲機票
太貴了買不下去 美二手車價格開始鬆動

太貴了買不下去 美二手車價格開始鬆動
美國嬰兒奶粉缺貨危機 多重因素釀成完美風暴

美國嬰兒奶粉缺貨危機 多重因素釀成完美風暴

熱門新聞

俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
華盛頓郵報8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。路透

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

2022-05-12 23:49
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在大陸網路熱傳。（截圖自影片）

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

2022-05-13 06:03
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

2022-05-09 04:35

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係