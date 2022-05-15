以色列警鎮壓巴勒斯坦女記者舉殯 畫面震撼 美國罕見譴責

半島電視台記者阿克萊11日在約旦河西岸報導以色列突襲新聞時遭擊斃，13日葬禮爆發警民衝突，以色列警察衝向巴勒斯坦出殯隊伍，現場一片混亂。（美聯社）

巴勒斯坦 裔美籍的半島電視台女記者阿克萊遭擊斃引發譁然，13日葬禮爆發警民衝突，以色列警察 衝向巴勒斯坦出殯隊伍，現場一片混亂，之後數千人引領靈柩經過耶路撒冷舊城，悲憤不已。整個衝突過程透過新聞傳開後引起國際譁然，美國也罕見發聲明，譴責以色列過分使用武力。

路透報導，數十名巴勒斯坦人當時圍著阿克萊（Shireen Abu Akleh）的靈柩走向醫院大門，有些人手持巴勒斯坦旗幟。以色列警察穿過院門衝向人群，甚至持警棍毆打部分抬棺者或踢他們，顯然意圖阻止他們步行，強迫他們以車載運靈柩。警方甚至動用閃光彈和催淚瓦斯。

The funeral of slain Palestinian American journalist Shireen Abu Akleh began in chaos Friday, as Israeli police set off stun grenades and beat mourners with batons, after a group of them tried to carry her coffin on their shoulders rather than let it be loaded in a hearse. pic.twitter.com/wyhBAYSBrQ — The Washington Post (@washingtonpost) May 13, 2022

來源：取材自推特

抬棺人員一度被逼到牆邊，差點讓靈柩掉到地上。衝突景象僅持續幾分鐘，但已讓巴勒斯坦人對於阿克萊遇害事件更加火大。

美國白宮發言人莎琪表示，現場衝突畫面令人不安，美方將在阿克萊葬禮後與以巴當局保持密切聯繫。美國國務卿布林肯說：「每個家庭都應該能以有尊嚴和不受阻礙的方式，讓他們的親人安息。」

埃及、卡達及半島電視台譴責以色列警方的行為。聯合國秘書長副發言人哈克說，現場畫面「非常令人震驚」；歐洲聯盟也表示震驚。聯合國安全理事會15個理事國13日一致同意發出聲明，強烈譴責殺害阿克萊事件，並要求「立即徹底進行透明且公平公正的調查」。

巴勒斯坦政府今天表示歡迎國際支持展開以警濫暴調查。以色列警察總長14日下令調查，但同時宣稱是醫院外的一群巴勒斯坦人聚眾鬧事，開始對警察丟石頭，「警方被迫採取行動」。

阿克萊11日在約旦河西岸報導以色列突襲新聞時，頭部中槍殉職。巴勒斯坦有關當局歸咎以軍暗殺；以色列政府起初表示可能是巴勒斯坦開火造成，但官方後來也說無法排除以軍開槍的可能性，宣稱可能是以軍反擊時不慎打中她。