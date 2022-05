以色列警鎮壓巴勒斯坦女記者舉殯 畫面震撼 美國罕見譴責

巴勒斯坦 裔美籍的半島電視台女記者阿克萊遭擊斃引發譁然,13日葬禮爆發警民衝突,以色列警察 衝向巴勒斯坦出殯隊伍,現場一片混亂,之後數千人引領靈柩經過耶路撒冷舊城,悲憤不已。整個衝突過程透過新聞傳開後引起國際譁然,美國也罕見發聲明,譴責以色列過分使用武力。

路透報導,數十名巴勒斯坦人當時圍著阿克萊(Shireen Abu Akleh)的靈柩走向醫院大門,有些人手持巴勒斯坦旗幟。以色列警察穿過院門衝向人群,甚至持警棍毆打部分抬棺者或踢他們,顯然意圖阻止他們步行,強迫他們以車載運靈柩。警方甚至動用閃光彈和催淚瓦斯。

The funeral of slain Palestinian American journalist Shireen Abu Akleh began in chaos Friday, as Israeli police set off stun grenades and beat mourners with batons, after a group of them tried to carry her coffin on their shoulders rather than let it be loaded in a hearse. pic.twitter.com/wyhBAYSBrQ