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拜登：東協優先 李顯龍：加強經貿

編譯莊蕙嘉／綜合14日電

為期兩天的「美國東協特別峰會」1.3日閉幕，美國與東協發表聯合聲明，宣布升級至「全面戰略夥伴關係」，加強合作。新加坡總理李顯龍指出，這場峰會顯示美國相當重視與東協的夥伴關係，未來將加強與東南亞的交流。

李顯龍接受新加坡「海峽時報」訪問時指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍在持續，全球疫情未歇，美國和中國關係緊張，值此時刻，峰會的舉行格外有意義。

李顯龍說：「在這些情勢之下，美國聚焦於東協，邀請東協領袖齊聚一堂，深耕並發展進一步關係。我認為這顯示出美國重視與東協的關係，他們將與我們有更多合作。」

東協峰會首度移師美國華府舉辦，美國總統拜登親自主持，會中宣布美方將投資東南亞一億五千萬美元於潔淨能源、海上合作、公共衛生及教育等計畫。

拜登發表談話指出：「此刻我們不僅是慶祝東協與美國四十五年的夥伴關係與友誼，我們也正開展美國和東協關係的新紀元。」

他也宣布，提名國家安全會議幕僚長兼執行秘書亞伯拉罕為美國駐東協大使，這個位置自美國前總統川普二○一七年一月宣誓就職時便懸缺至今。

拜登說：「我們的討論廣度，反映出印太和東協地區對於美國的重要性。未來五十年，世界將有更多歷史於東協國家寫下。」

李顯龍提到，峰會中討論了美國將推動的「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ），許多東協國家表示感興趣，新加坡也支持此倡議。他說：「美國在亞太地區的參與不能只限於安全和防衛，也必須包括經濟合作，並涵蓋其他領域，例如環境問題。」

李顯龍說，由於美國國內政治現實，無法再加入跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）（已改組為跨太平洋夥伴全面進步協定）， ＩＰＥＦ是「替代性概念」。

他指出：「以投資和貿易而言，還沒有具體架構，不過從另一個角度來看，它有其特別價值，至少是個新開始。儘管美國還沒準備好參與貿易或投資合作，然而透過ＩＰＥＦ，我們能從這裡開始，重建全面經濟合作。」

華府智庫新美國安全中心（ＣＮＡＳ）執行長方騰指出，美國宣布斥資一點五億美元是好事，但是遠遠無法和去年十一月北京宣布三年投資東協十五億相比。美國國會忙著批准援助烏克蘭四百億美元，更讓拜登口中的「東協優先」聽起來很虛弱，尤其是美國缺乏對亞洲的貿易政策。

拜登 投資 新加坡

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