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日警：山梨縣山區人骨DNA 與3年前失蹤女童一致

中央社／東京14日專電

日本山梨縣道志村的露營場附近山區，上個月有人發現疑似人的頭骨碎片，本月初警方尋獲人的肩胛骨。警方今天表示，經鑑定結果，與2019年9月在附近失蹤女童的DNA型一致。

日本放送協會（NHK）報導，山梨縣警方今天表示，本月初在山梨縣道志村山中尋獲的人的肩胛骨經鑑定結果，與2019年9月在露營場走失的小學一年級女童小倉美咲的DNA型一致。警方在參考進行司法解剖的醫師的意見後，判定小倉已死亡。

當年協助尋找小倉下落的40多歲男性志工於上個月23日在露營場東方約600公尺的山區道路旁發現骨頭。男志工離開現場後擔心可能是人骨，25日再度折返現場確認，並向村內派出所通報。

警方經鑑定後，判定是人骨，疑似頭骨的一部份，且應是兒童的頭骨，將此頭骨進行DNA鑑定後表示，鑑定結果與小倉的母親及親屬的DNA並無矛盾。

警方也在尋獲人骨周邊的山坡水已乾枯水澤處尋獲運動鞋、衣物，與當年小倉所穿的衣物特徵一致。

小倉於2019年9月21日與家人和朋友共27人前往山梨縣道志村的露營場，當天下午3時40分，她為前往附近的小溪找朋友離開帳篷後失蹤，家人當天傍晚報警。

當時警消與自衛隊等出動約1700人持續搜索了2週，志工也參與搜索，但未尋獲小倉。

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