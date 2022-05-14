土耳其表態反對芬蘭、瑞典入北約 「許多恐怖組織根據地」

土耳其總統厄多安（圖）表示，不支持瑞典和芬蘭加入北約的計畫，因為這兩個北歐國家是「許多恐怖組織的根據地」。（路透資料照片）

土耳其總統厄多安今天表示，土耳其身為北約組織成員國，不可能支持瑞典 和芬蘭加入北約的計畫，因為這兩個北歐國家是「許多恐怖組織的根據地」。

路透報導，土耳其70年前加入北約後，雖然官方立場一直是支持北約擴大，但如今表態反對瑞典和芬蘭加入，恐為這兩國帶來麻煩，因為加入北約須獲現有成員國全體同意。

芬蘭昨天宣布計畫申請加入北約，瑞典也可望跟進。兩國一旦入會，將使北約進一步東擴，俄羅斯總統普亭 正是為了防止北約東擴而發兵進攻烏克蘭 。

然而，厄多安在伊斯坦堡對記者表示，「我們正關注瑞典和芬蘭的申請入會情況，但我們對此並無正面看法」；他並說，以往北約接受希臘入會是個錯誤。

厄多安說：「站在土耳其立場，我們不想要重蹈覆轍。再者，北歐國家是恐怖組織的立足地點，這些組織的成員甚至是某些國家的國會議員，我們不可能予以支持。」

土耳其曾一再抨擊瑞典和其他西歐國家對土國眼中恐怖組織的處理方式，包括庫德族團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG），以及流亡美國的土耳其伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）的追隨者。