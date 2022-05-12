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長出詭異紅色水泡 印度爆「番茄流感」 已有逾80童感染

編譯張君堯／即時報導
印度南部喀拉拉邦與泰米爾納德邦近日傳出一種名為「番茄流感」的神秘疾病，染上此病的人皆出現「紅色水泡」症狀，目前已造成至少80名兒童染病。取材自推特
印度南部喀拉拉邦與泰米爾納德邦近日傳出一種名為「番茄流感」的神秘疾病，染上此病的人皆出現「紅色水泡」症狀，目前已造成至少80名兒童染病。取材自推特

印度南部喀拉拉邦（Kerala）與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）近日傳出一種名為「番茄流感」（Tomato Flu）的神秘疾病，染上此病的人皆出現「紅色水泡」症狀，目前已造成至少80名兒童染病。

外媒報導，泰米爾納德邦哥印拜陀（Coimbatore）衛生服務部副主任阿魯納（P Aruna）醫生表示「番茄流感」會影響5歲以下的兒童，症狀包括皮疹、皮膚癢和脫水，另外根據其他幾份報告，番茄流感還會導致疲倦、關節痛、胃痙攣、噁心、嘔吐、腹瀉、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、高燒和身體疼痛等症狀，甚至在某些情況下還會造成腿和手的顏色改變。

阿魯納醫生指出「這種流感是一種自限性流感、沒有特定藥物能治療」，這意味著症狀會隨著穩定照護而痊癒，與其他流感病毒一樣，番茄流感也具有傳染性，阿魯納醫生補充稱「如果有人感染這種流感，他們需要被隔離，因為這可能會迅速從一個人傳播到另一個人」。為必須防止兒童抓癢由流感引起的水泡，醫生還建議患者適當的休息和保持衛生，且必須對感染者使用的餐具、衣服和其他物品進行消毒，以防止傳播。

目前在泰米爾納德邦和喀拉拉邦邊境的檢查站已經部署了一個由海關、衛生部和警察組成的小組，以篩查來自鄰國的人。哥印拜陀則已經部署3個小組輪班全天候監控邊境，若有任何人出現發燒或皮疹等症狀將被密切關切會。

此外，阿魯納醫生還透露，由於此流感在很大程度上影響兒童，當局也在對該地區的「Anganwadi鄉村兒童護理中心」進行篩查，並部署近24個由衛生官員組成的流動小組來執行這一行動。

流感 邊境 警察

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