長出詭異紅色水泡 印度爆「番茄流感」 已有逾80童感染

印度南部喀拉拉邦與泰米爾納德邦近日傳出一種名為「番茄流感」的神秘疾病，染上此病的人皆出現「紅色水泡」症狀，目前已造成至少80名兒童染病。取材自推特

印度南部喀拉拉邦（Kerala）與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）近日傳出一種名為「番茄流感 」（Tomato Flu）的神秘疾病，染上此病的人皆出現「紅色水泡」症狀，目前已造成至少80名兒童染病。

外媒報導，泰米爾納德邦哥印拜陀（Coimbatore）衛生服務部副主任阿魯納（P Aruna）醫生表示「番茄流感」會影響5歲以下的兒童，症狀包括皮疹、皮膚癢和脫水，另外根據其他幾份報告，番茄流感還會導致疲倦、關節痛、胃痙攣、噁心、嘔吐、腹瀉、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、高燒和身體疼痛等症狀，甚至在某些情況下還會造成腿和手的顏色改變。

阿魯納醫生指出「這種流感是一種自限性流感、沒有特定藥物能治療」，這意味著症狀會隨著穩定照護而痊癒，與其他流感病毒一樣，番茄流感也具有傳染性，阿魯納醫生補充稱「如果有人感染這種流感，他們需要被隔離，因為這可能會迅速從一個人傳播到另一個人」。為必須防止兒童抓癢由流感引起的水泡，醫生還建議患者適當的休息和保持衛生，且必須對感染者使用的餐具、衣服和其他物品進行消毒，以防止傳播。

目前在泰米爾納德邦和喀拉拉邦邊境 的檢查站已經部署了一個由海關、衛生部和警察 組成的小組，以篩查來自鄰國的人。哥印拜陀則已經部署3個小組輪班全天候監控邊境，若有任何人出現發燒或皮疹等症狀將被密切關切會。

此外，阿魯納醫生還透露，由於此流感在很大程度上影響兒童，當局也在對該地區的「Anganwadi鄉村兒童護理中心」進行篩查，並部署近24個由衛生官員組成的流動小組來執行這一行動。