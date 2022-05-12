澳洲熱浪延燒 世界遺產大堡礁91％白化

根據澳洲政府最新的監測報告，澳洲持續的夏季熱浪，讓大堡礁91%的珊瑚白化受損。（美聯社）

根據澳洲 政府最新的監測報告，澳洲持續的夏季熱浪，讓大堡礁91%的珊瑚白化受損。這是大堡礁珊瑚有史以來第1次在反聖嬰現象的氣候週期中白化，因為在反聖嬰現象出現時，一般來說海水溫度都會較低。

「大堡礁快照」（Reef Snapshot）報告，提供了大堡礁這個世界上最大珊瑚礁系統，自2016年以來經歷第4次「大規模白化」造成損害的相關細節，這次白化是在3月首度被披露。

報告警告說：「氣候變遷 正在惡化，而大堡礁正經歷其帶來的影響。」

10日晚上發佈報告的大堡礁海洋公園管理局，在2021年9月到2022年3月間，對被列為世界遺產 的大堡礁進行大規模調查。

他們發現從去年12月該水域開始變暖後，大堡礁3個主要區域都經歷白化。雖然白化的珊瑚仍然活著，且受影響不嚴重珊瑚礁可能會恢復，但報告表示，「嚴重白化珊瑚會有較高的死亡率」。

報告指出，在展開調查的719個珊瑚礁中有654個，相當於91%，呈現某種程度珊瑚白化現象。

這份報告在澳洲21日舉行聯邦大選的前10天公布，氣候變遷政策已成為這場大選中，選民關注的一項關鍵議題。聯合國教科文組織的世界遺產委員會，將在下個月決定是否將大堡礁列入「瀕危」。

聯合國先前曾在2015年威脅要把大堡礁降級為「瀕危」世界遺產，當時澳洲訂出「珊瑚礁2050計畫」、並投入數十億美元來保護珊瑚礁。