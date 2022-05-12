我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

澳洲熱浪延燒 世界遺產大堡礁91％白化

編譯中心 / 綜合11日電
根據澳洲政府最新的監測報告，澳洲持續的夏季熱浪，讓大堡礁91%的珊瑚白化受損。（美聯社）
根據澳洲政府最新的監測報告，澳洲持續的夏季熱浪，讓大堡礁91%的珊瑚白化受損。（美聯社）

根據澳洲政府最新的監測報告，澳洲持續的夏季熱浪，讓大堡礁91%的珊瑚白化受損。這是大堡礁珊瑚有史以來第1次在反聖嬰現象的氣候週期中白化，因為在反聖嬰現象出現時，一般來說海水溫度都會較低。

「大堡礁快照」（Reef Snapshot）報告，提供了大堡礁這個世界上最大珊瑚礁系統，自2016年以來經歷第4次「大規模白化」造成損害的相關細節，這次白化是在3月首度被披露。

報告警告說：「氣候變遷正在惡化，而大堡礁正經歷其帶來的影響。」

10日晚上發佈報告的大堡礁海洋公園管理局，在2021年9月到2022年3月間，對被列為世界遺產的大堡礁進行大規模調查。

他們發現從去年12月該水域開始變暖後，大堡礁3個主要區域都經歷白化。雖然白化的珊瑚仍然活著，且受影響不嚴重珊瑚礁可能會恢復，但報告表示，「嚴重白化珊瑚會有較高的死亡率」。

報告指出，在展開調查的719個珊瑚礁中有654個，相當於91%，呈現某種程度珊瑚白化現象。

這份報告在澳洲21日舉行聯邦大選的前10天公布，氣候變遷政策已成為這場大選中，選民關注的一項關鍵議題。聯合國教科文組織的世界遺產委員會，將在下個月決定是否將大堡礁列入「瀕危」。

聯合國先前曾在2015年威脅要把大堡礁降級為「瀕危」世界遺產，當時澳洲訂出「珊瑚礁2050計畫」、並投入數十億美元來保護珊瑚礁。

澳洲 世界遺產 氣候變遷

上一則

俄軍射殺2烏克蘭無辜民眾 冷血影片曝光

下一則

芬蘭同意加入 北約秘書長：入會將順利快速

延伸閱讀

唾液快篩涉圖利？藍質疑「綠友友」 陳時中：貴就別買

唾液快篩涉圖利？藍質疑「綠友友」 陳時中：貴就別買
高盛亞股布局建議 減碼台灣、增持澳洲

高盛亞股布局建議 減碼台灣、增持澳洲
中南部熱浪開始 德州112℉創紀錄

中南部熱浪開始 德州112℉創紀錄
3大Omicron亞變種齊聚 紐澳疫情恐升溫

3大Omicron亞變種齊聚 紐澳疫情恐升溫

熱門新聞

俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

2022-05-09 04:35
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

2022-05-07 12:33

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因