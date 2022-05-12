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斯里蘭卡暴亂已9死 政府下令准許「格殺勿論」

編譯中心／綜合11日電
斯里蘭卡暴動擴大，多輛被縱火的巴士燒到只剩骨架，10日橫倒在可倫坡街頭。（美聯社）
斯里蘭卡暴動擴大，多輛被縱火的巴士燒到只剩骨架，10日橫倒在可倫坡街頭。（美聯社）

斯里蘭卡示威潮在總理馬興達．拉賈帕克薩9日宣布請辭後越演越烈，首都可倫坡各處遭縱火劫掠，政府宣布全國宵禁，派出大批軍警鎮壓，對暴徒格殺勿論，迄11日至少已造成九人死亡。

2019年上台的總統戈塔巴耶實施大幅減稅影響國庫收入，之後新冠疫情加上能源危機，讓進口為主且依賴觀光業的斯里蘭卡經濟崩潰，食物、藥品及燃油嚴重短缺。上月政府債務違約，連進口燃料的錢都付不出來，隨即發生全國性示威。

馬興達9日請辭如同火上加油，民眾9日晚間在可倫坡及近郊四處放火、焚燒巴士及洗劫商家。群眾10日攻擊並縱火焚燒可倫坡資深副警察總監滕納孔座車，警方開槍警告後救出滕納孔，他就醫診療後已出院。

由馬興達兒子持有、坐落於辛哈拉雅的一間高檔度假飯店10日遭縱火，位於斯國南部、拉賈帕克薩兄弟紀念父親的一間博物館11日已成廢墟，展覽品被搶走或毀損。馬興達則躲進一處海軍基地避風頭。

斯里蘭卡政府派出大批軍警鎮壓，對暴徒格殺勿論。圖為軍隊士兵在街頭巡邏。(美聯社)
斯里蘭卡政府派出大批軍警鎮壓，對暴徒格殺勿論。圖為軍隊士兵在街頭巡邏。(美聯社)

斯里蘭卡政府強勢鎮壓暴亂，10日下達格殺令，准許安全部隊「對劫掠公共財產和對生命造成傷害者格殺勿論」。可倫坡街頭部署大批安全部隊，民眾仍無視宵禁和警力，繼續上街抗議，要求戈塔巴耶下台。

斯里蘭卡示威潮在總理請辭後愈演愈烈。（路透）
斯里蘭卡示威潮在總理請辭後愈演愈烈。（路透）

另一方面，反政府示威令這個宗教和種族關係長期緊張的國家出現罕見的團結在首都科倫坡Galle Face Green海濱長廊，佛僧、穆斯林、印度教徒、天主教徒聚首一堂。有當地人希望，示威過後團結能夠維持，令國家達至持久和平。

斯里蘭卡約2200萬人口中，70%以上為信奉上座部佛教的僧伽羅人，信奉印度教的泰米爾人占約12%，穆斯林不到10%，天主教徒約6%。

泰米爾人和僧伽羅人之間的緊張關係導致持續26年的內戰，2009年結束後政府被指未有安撫泰米爾社區，反而繼續追求僧伽羅人至上的政策，令泰米爾人彷佛淪為二等公民。另外，2019年復活節炸彈襲擊和戈塔巴雅上台後，穆斯林漸漸也成為歧視以至暴力襲擊目標。

縱火 宵禁 印度

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