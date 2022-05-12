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篤定當選副總統 杜特蒂長女盼掌國防

編譯中心／綜合11日電

菲律賓總統大選告一段落，現任總統杜特蒂長女薩拉篤定當選下屆副總統。中央社報導，薩拉的發言人11日說，她將全力支持馬可仕新政府，同時表示她希望接掌國防部

根據菲律賓選舉委員會非正式即時計票，目前開出逾98%選票，前獨裁統治者老馬可仕獨子馬可仕與和他搭檔競選副總統的薩拉都拿下過半選票，篤定當選。

菲國憲法規定，正副總統分別民選產生。本次正副總統篤定當選人來自同一陣營是少見情況。

1987年憲法開始實行後，直到上屆大選，除了2004年總統候選人艾若育和副手順利當選，其他四次的正副總統當選人都來自不同陣營。

另外，菲律賓憲法明文規定，副總統「可被任命為內閣成員」。

薩拉的發言人佛拉斯科接受ＡＢＳ－ＣＢＮ新聞台訪問時說：「薩拉表示她對國防部感興趣。當然她會全力支持馬可仕政府。」

薩拉目前是菲律賓武裝部隊預備役上校。薩拉選前曾說，若她當選，將推動所有18歲以上菲律賓人強制服兵役。

菲律賓憲法規定，總統大選後，須由參眾兩院檢票後，才會正式公告正副總統當選人。參眾兩院議長已表示，預計5月底前會公告大選結果。新總統將於6月30日就職。

馬可仕1月曾說，薩拉已表態，若當選副總統希望接掌國防部。他表示，剛聽到薩拉這麼說時很驚訝，但後來覺得「這是個好主意」。

馬可仕說，薩拉曾經告訴他，她在納卯市有處理恐怖主義和安全問題的豐富經驗，並擁有很多有助於處理這些問題的計畫。

杜特蒂家族勢力位於菲律賓南部納卯市，薩拉原任納卯市長。菲國南部民答那峨島有若干地區遭親伊斯蘭國極端分子占領，治安不佳。

國防部 杜特蒂

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