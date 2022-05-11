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俄羅斯一天5地方首長辭職 分析師：不是什麼新鮮事

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯官媒《RT》10日報導，俄羅斯5位地方首長當天宣布辭職。俄羅斯總統普亭則已簽署法令，為所有5個地區任命代理首長。路透
俄羅斯官媒《RT》10日報導，俄羅斯5位地方首長當天宣布辭職。俄羅斯總統普亭則已簽署法令，為所有5個地區任命代理首長。路透

俄羅斯官媒《RT》10日報導，俄羅斯5位地方首長當天宣布辭職。據報導，這5位地方首長的任期都將在今年下半年的9月11日地方選舉之前屆滿。

據報導，10日提出辭呈者分別為西伯利亞托木斯克（Tomsk）州，伏爾加聯邦管區（Volga Federal District）的薩拉托夫（Saratov）州與基洛夫（Kirov）州，以及中部梁贊（Ryazan）州等4地州長和馬里埃爾共和國（Mari El Republic）首腦。

其中，托木斯克州跟薩拉托夫州的州長提前結束第二任期、放棄競選連任，基洛夫州長計畫在俄羅斯聯邦層級工作。梁贊州長與馬里埃爾共和國首腦則是沒做完第一個5年任期，也都沒有交代下台的理由。俄羅斯總統普亭則簽署法令，為所有5個地區任命代理首長。

儘管一連串辭職引發媒體的關注，政治分析師並未視此為非比尋常的事件。政治技術中心（Center for Political Technologies）副主任馬爾金（Aleksey Markin）就告訴記者，這不是什麼新鮮事，地方首長要是察覺民眾的支持度正在減弱，有時候會在選前宣布辭職，「當單一州長這麼做的時候，人們很少注意這類事件」。

俄羅斯 普亭 分析師

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