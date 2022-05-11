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正報導以軍在約旦河西岸行動 《半島》記者遭槍擊身亡

編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦衛生部表示，約旦河西岸的以色列軍隊11日開槍射殺半島電視台（Al Jazeera）記者謝琳．阿布．阿克萊。資料照片。歐新社
巴勒斯坦衛生部表示，約旦河西岸的以色列軍隊11日開槍射殺半島電視台（Al Jazeera）記者謝琳．阿布．阿克萊。資料照片。歐新社

巴勒斯坦衛生部表示，約旦河西岸的以色列軍隊11日開槍射殺半島電視台（Al Jazeera）記者謝琳．阿布．阿克萊（Shireen Abu Akleh）。

半島電視台引述巴勒斯坦衛生部和該台記者的說法指出，阿克萊正在報導傑寧市（Jenin）的以色列搜捕行動，卻遭一顆實彈打中頭部，隨即因情況危急而緊急送醫，並在醫院宣告死亡。

據悉，阿克萊遇害時正穿著記者防彈背心（Press Vest）。另一位半島電視台記者薩摩迪（Ali Samoudi）則背部中彈受傷，現在情況穩定。他說，記者們被槍擊當時沒有巴勒斯坦武裝分子在場，直接質疑以方提及此一可能性的聲明。

薩摩迪表示，「我們本來要拍攝以軍行動，他們突然對我們開槍，沒有要求我們離開或停止攝影。第一顆子彈打中我，第二顆子彈擊中謝琳…現場根本沒有巴勒斯坦軍事反抗分子」。

阿克萊被擊中時就站在她旁邊的巴勒斯坦記者哈奈沙（Shatha Hanaysha）也指證，巴勒斯坦戰士與以色列軍人之間沒有發生衝突，並指記者團成了攻擊目標，「我們是4名記者，都穿著防彈背心、戴上頭盔。即使在她倒下之後，（以色列）佔領軍也沒有停止射擊。因為開火的關係，我甚至沒辦法伸手去拉她。軍隊堅決要開槍殺人」。

巴勒斯坦記者11日在約旦河西岸城市希伯侖（Hebron）手持遇害的半島電視台記者...
巴勒斯坦記者11日在約旦河西岸城市希伯侖（Hebron）手持遇害的半島電視台記者謝琳．阿布．阿克萊肖像照進行抗議。歐新社

巴勒斯坦 以色列 攝影

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