斯里蘭卡暴亂5死 國會議員槍殺2民眾後飲彈 總理辭職

斯里蘭卡近日因不滿物價上漲、國內能源短缺，8日爆發動亂，政府支持者持棍棒攻擊抗議人群，導致包括一名國會議員在內的5人死亡，189人受傷。斯國總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）9日宣布辭職。

據報導，斯里蘭卡總理官邸今天傳出槍聲，數千示威民眾闖入官邸大門，並縱火焚燒門口一輛卡車。執政黨國會議員阿圖科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）被一群反政府示威人群包圍，開槍打死兩人和槍傷5人，而後飲彈自盡。當地後來又傳出兩人喪命。

官員表示，軍方也出動了數百名部隊，保護身在官邸內的馬興達．拉賈帕克薩和幕僚。

群眾無視當局今天稍早宣布的無限期宵禁 ，持續包圍總理官邸。警方通報，其他地點也有數十名執政黨籍政治人物的住宅遭到憤怒的群眾攻擊。

另方面，斯里蘭卡總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）下午在推特 宣布了辭職的消息。他在推特上說：「我已向總統遞出辭呈，立即生效。」

抗議民眾和宗教領袖並要求總理的胞弟戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）總統，為斯國獨立以來最嚴重的經濟危機引咎辭職。

斯里蘭卡正面臨1948年獨立以來的最嚴重經濟危機，主因是新冠疫情重創觀光 業及移工匯款，導致政府無力償還外債，並暫停進口許多民生物資，導致物資缺乏及價格飆漲。