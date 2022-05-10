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1張表看韓歷任總統下場 「青瓦台魔咒」文在寅逃得了嗎？

編譯中心／綜合9日電
文在寅能否逃過「青瓦台魔咒」無疑是外界一大關注焦點。（取材自臉書）
文在寅能否逃過「青瓦台魔咒」無疑是外界一大關注焦點。（取材自臉書）

南韓歷任總統卸任後多官司纏身，或遭遇暗殺、政變、流亡海外，幾乎都未能善終，總統文在寅9日午夜將卸任，面對在競選時就揚言清算現任政府積弊的新任總統尹錫悅，文在寅能否逃過「青瓦台魔咒」無疑是外界一大關注焦點。

今年2月、南韓總統大選最後衝刺期間，辭去檢察總長職位後投身政壇、與原本「老闆」槓上的國民力量總統候選人尹錫悅公開表示，當選後將徹查現任總統的弊案，文在寅罕見對此正面回應，要求尹錫悅道歉。

南韓政權交替之際，新任政府清算前任政府幾乎已成為一種「慣例」，歷任總統晚景淒涼的原因也多來自於此，除因學生運動被迫下台、流亡美國的李承晚，遭暗殺的朴正熙，遭軍事政變的崔圭夏外，其餘總統本人或家人多遭官司纏身，其中盧武鉉為表示清白，甚至跳崖輕生。

人權律師出身的文在寅與盧武鉉交情匪淺，盧武鉉總統任內，文在寅進入青瓦台擔任秘書室長，成為盧武鉉的左右手；而在朴槿惠因閨密案遭彈劾下台後，文在寅二度出馬參選總統，以打擊貪腐的口號獲得大量民意支持而當選。

南韓前總統朴槿惠。（美聯社）
南韓前總統朴槿惠。（美聯社）

不過，文在寅任內為改善長年積弊所推動的檢察改革過程中，政府公正性卻一再受到質疑，首先是前法務部長曹國尚未正式任命前，家人就接連爆出偽造文書進入名校、涉及弊案等醜聞，但文在寅仍不顧國會反對任命曹國為法務部長。

曹國女兒涉嫌以特權進入名校、領取獎學金的行為，在一般民眾眼中與朴槿惠閨密崔順實女兒以馬術特技生錄取梨花女子大學的相關爭議沒什麼不同，但執政黨共同民主黨在此案上截然不同的態度，引發年輕支持者反感。

之後又有消息人士透露，青瓦台涉嫌介入蔚山市長選舉，為使時任市長金起炫落選，指示警方對他展開調查，並以給予公職的條件誘使共同民主黨內其他參選人退選。

在執政黨舞弊仍疑雲重重的狀況下，文在寅政府在任期最後特赦前總統朴槿惠，以及為剝奪檢方直接偵查權，倉促強行通過的修法案也招致批評，遭質疑是為躲避卸任後的牢獄之災。

去年退出共同民主黨的無黨籍議員梁香子接受「朝鮮日報」訪問時甚至表示，共同民主黨內的強硬派認為，若不處理這項剝奪檢方偵查權的法案，「文在寅政府可能有20個人得坐牢」。

湖西大學教授全家霖分析，尹錫悅政府強調開放等新形象，上任後可能不會直接對文在寅展開清算，「這麼做的話就與過去政府沒兩樣」，但對於文在寅周遭人士的弊案調查在所難免。

南韓前總統全斗煥。（美聯社）
南韓前總統全斗煥。（美聯社）
南韓前總統盧泰愚。（維基百科）
南韓前總統盧泰愚。（維基百科）
南韓前總統李明博。（新華社）
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