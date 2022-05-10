韓總統尹錫悅就職 喊話讓「大韓民國再次騰飛」

尹錫悅10日將正式就任第20屆南韓總統。（歐新社）

南韓 候任總統尹錫悅10日將正式就任第20屆南韓總統。當天零時起，尹錫悅將作為韓軍最高統帥、國家元首正式行使法定權力和職責，並在位於首爾龍山總統府地下的國家危機管理中心狀況室接受聯合參謀本部（聯參）的彙報。

同一時間，首爾鐘路的普信閣將舉行敲鐘儀式，以告知新總統任期開始。尹錫悅將在就職當天參拜國立首爾顯忠院，隨後出席在國會大樓前舉行的總統就職典禮。

尹錫悅就職典禮活動於10日上午10時開始，11時許尹錫悅將抵達現場，併發表就職演講。據悉，演講的關鍵詞為自由、人權、市場、公平、團結，重點強調大韓民國再次騰飛以及在國際社會發揮的作用等。

在就職典禮之後，尹錫悅將隨即前往龍山國防部大樓內的總統辦公室。他將不進行遊街活動，但將訪問辦公室附近的兒童公園和老人活動中心。尹錫悅位於首爾瑞草洞的私宅前也將舉行簡單的慶賀活動。

據韓國民調 機構Realmeter近期公布民調結果，預期尹錫悅執政表現好的受訪者占比約50%，預期表現不好的比例約44%，支持率罕見與現任總統文在寅 不相上下。

與支持率開高走低的一般狀況不同，尹錫悅在上任前的施政預期就表現平平，在3月第4周一度低至46%，之後可能隨著明確施政內容公布緩步上升，來到近一周的51.4%。湖西大學教授全家霖表示，這可能是由於尹錫悅政府過去沒有實際政績，多數民眾仍在觀望。

文在寅青瓦台「下班」 數千支持者不捨

南韓總統文在寅的五年任期9日正式畫下句點，下午6時30分，他與妻子金正淑在數千名支持者的擁護下，站上青瓦台舍郎房前噴水台的講台上，發表卸任感言表示「國民、總統都辛苦了」。

他說，「完成最後一次的下班後，才覺得我終於卸下重擔，感到放鬆。」期許下屆政府平復社會分歧；青瓦台也發表施政白皮書，細數文政府五年政績。