馬可仕吸3000萬票 篤定當選菲總統 家族時隔36年將重掌政權

菲律賓已故獨裁者老馬可仕獨子馬可仕，已拿下足夠票數篤定當選菲國總統。（路透）

菲律賓大選9日舉行，根據當地選舉委員會的非正式數字，截至10日凌晨已開出的近94%選票中，已故獨裁者老馬可仕獨子馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），得到近3000萬張的選票，將贏得壓倒性勝利，當選新一任總統。馬可仕支持者入夜後已提早慶祝。

美聯社報導，非正式即時計票結果顯示，已開出的超過七成選票中，馬可仕拿下超過2350萬票，羅貝多獲得1110萬票。菲國新總統將在6月30日就職，任期6年，不得連任。

菲國今年大選有逾6500萬民眾完成選民登記，創下新高，將選出正副總統等超過1萬8000名公職人員。這場大選被認為是決定菲國疫後經濟復甦和未來六年民主發展重要一役。

馬可仕當選總統，將是菲國民眾1986年推翻老馬可仕後，馬可仕家族時隔36年再度入主菲國總統府馬拉坎南宮。

馬可仕支持者在競選總部外等候開票結果。（路透）

路透分析，馬可仕預期會採取強人風格執政，但不太可能像已故獨裁者老馬可仕。菲國總統杜特蒂 已證明強人風格執政大受歡迎，杜特蒂為自己塑造冷酷、嚴肅又能將事情做好的領導者形象。

若馬可仕當選，他可能利用家族影響力，透過調動、任命以及在官僚體系、司法和其他重要機構的關係鞏固權力，並用他的陣營成員取代不聽話的人。馬可仕陣營預期也會在國會取得較多席次。

外交政策方面，菲國與美國長久的關係，不論誰上台都不致受到影響。馬可仕被認為是比較親近中國的候選人，且可能受益於中國帶來的經濟利益。他曾務實的承認菲律賓軍事上根本無法與中國匹敵，因此預期不會對中國採取更強硬立場。

經濟方面，馬可仕承諾優先考慮疫後經濟復甦，可能鎖定改革投資 法規，減少繁瑣手續。他預計會延續杜特蒂政策，關注重要基礎建設專案等。

大選日染血 投票 所槍案3死

菲律賓每逢大選就不安，昨晚至今在投開票所都傳出暴力攻擊事件，先是民答那峨島（island of Mindanao）拿督恩賽市（Datu Unsay），一處投票所外有五枚手榴彈爆炸，造成九人受傷。傷者全是為隔天投票，而從偏僻山區走入市區居民。

民答那峨島城鎮布魯安（Buluan）上午開放投票不久，一處投票所就傳出槍擊案，造成3名維安人員身亡，1名維安人員受傷。