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馬斯克就日本人口減少發警告：若無改變 日本終不復存

馬斯克就日本人口減少發警告：若無改變 日本終不復存

記者羅印冲/即時報導
特斯拉CEO馬斯克8日在社交平台上再次表達對生育率下降問題的擔憂，稱如果日本生育率持續下降，這個國家最終將不復存在。 取材自澎湃新聞
特斯拉CEO馬斯克8日在社交平台上再次表達對生育率下降問題的擔憂，稱如果日本生育率持續下降，這個國家最終將不復存在。 取材自澎湃新聞

特斯拉CEO馬斯克8日在社交平台上再次表達對生育率下降問題的擔憂，稱如果日本生育率持續下降，這個國家最終將不復存在。

據澎湃新聞，馬斯克寫道：「冒險說句顯而易見的話，除非有什麼改變，使出生率超過死亡率，否則日本最終將不復存在。這將是世界的一個巨大損失。」

據報導，馬斯克是在回應一個名為「WholeMarsBlog」的推特帳號時做出上述評論。

該帳號引用了一份報告，其中提到日本人口2021年出現了有史以來最大的降幅，減少了64.4萬人，目前總人口僅略高於1.255億。

 《日本經濟新聞》8日報導稱，馬斯克曾多次就全球出生率下降的傾向敲響警鐘，稱這是「人類文明的最大風險之一」，但他單獨特別談及日本很罕見。

今年1月，馬斯克談到了人口崩潰，並呼籲人們應該專注於多生孩子。他說，我們應該更擔心人口崩潰。如果地球上沒有足夠的人口，那麼火星上肯定也不會有足夠的人口。

在今年4月的一次採訪中，馬斯克說，他真的很擔心出生率問題。這已經困擾了他很多年，因為他看不到它的好轉。一年比一年糟。他的朋友都快被他逼瘋了。馬斯克本人育有6個孩子。

「我花了很多時間談論出生率的事情。」馬斯克補充說，「這可能是對人類文明未來的最大威脅」。

馬斯克 日本 特斯拉

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