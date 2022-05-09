北韓3天2射彈 官媒「罕見靜悄悄」 專家：戰略模糊施壓

北韓今年3月24日據稱試射最新型火星17型洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓 7日疑試射潛射彈道飛彈 （SLBM）後，國營媒體隔了一晚仍無相關報導，是繼5月4日試射後，極罕見連兩次試射後未對外宣布內容，韓聯社報導，專家分析稱，北韓可能採取「戰略模糊」策略，向有關各方施壓。

北韓通常會在試射飛彈隔天透過執政共黨機關報「勞動新聞」、朝中社和朝鮮中央電視台等官媒報導相關消息，並發表試射現場照片。但北韓繼4日試射後，連續第二次未報導相關內容非常罕見。

南韓統一研究所北韓研究室主任洪珉分析，中俄兩國一定程度上支援北韓開發以自衛為目的的武器，北韓也同時在試探南韓。也就是說，北韓對外釋出試射飛彈消息，屬於他們出於自衛實施例行軍事行動的資訊。洪珉還說，北韓進行試射活動，旨在優化戰略武器，卻沒有報導相關消息；可能意在採取「戰略模糊」策略，加強施壓有關各方。

北韓7日試射疑似彈道飛彈物體，日本 媒體掌握到美軍核偵察機與觀測彈道飛彈的電子偵察機，同日下午先後現身日本沖繩美軍基地，研判可能因應北韓執行警戒任務。

日本放送協會（NHK）報導，南韓軍方推測北韓7日在東部咸鏡南道新浦海域的日本海，由潛艦試射一枚短程彈道飛彈。

沖繩時報報導，部署在美國內布拉斯加州奧夫特空軍基地（Offutt Air Force Base）的WC-135核偵察機，及擁有彈道飛彈觀測能力的電子偵察機RC-135S，7日先後飛抵位於日本沖繩的美軍嘉手納基地。

由於北韓7日下午向日本海方向試射疑為彈道飛彈的飛行物體，研判WC-135與RC-135S可能執行警戒北韓試射彈道飛彈與核試驗等飛行任務。

目擊者表示，WC-135與RC-135S分別在7日下午1時4分及2時50分左右，降落在嘉手納基地。