我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

北愛變天 脫英派「新芬黨」成最大黨

編譯田思怡／綜合8日電
主張脫離英國與愛爾蘭合併的北愛民族主義政黨新芬黨，在5日的議會選舉中贏得27席，首次成為北愛議會的最大政黨。該黨領袖歐尼爾(中) 將成為北愛新政府的首席部長。（歐新社）
主張脫離英國與愛爾蘭合併的北愛民族主義政黨新芬黨，在5日的議會選舉中贏得27席，首次成為北愛議會的最大政黨。該黨領袖歐尼爾(中) 將成為北愛新政府的首席部長。（歐新社）

英國脫歐的6年後，主張脫離英國與愛爾蘭合併的北愛民族主義政黨新芬黨(Sinn Fein)，在5日的議會選舉中贏得27席，首次成為北愛議會的最大政黨，親英國的民主統一黨(DUP)僅拿下24席，退居第二大黨。

北愛議會總共有90席，在開出幾乎所有選票後，新芬黨得票率為29%，民主統一黨為21.3%。新芬黨領袖歐尼爾（Michelle O’Neill）說：「今天進入了新時代，這代表我們的社會有機會在公平、平等和社會正義的基礎上建立關係。」

議會90席目前已開出88席，新芬黨確定拿到27席，領先民主聯盟黨的最多25席，以及北愛爾蘭聯盟黨（Alliance Party of Northern Ireland）的17席。

英國脫歐的陰影籠罩著25年前成立的民主統一黨，該黨主張留在英國，一直是北愛議會最大黨。

新芬黨獲勝不會改變北愛的地位，因為離開英國的公投必須由英國政府決定，而且可能還要等上幾年，但新芬黨獲勝結束了民主統一黨四分之一世紀以來的治理，具有象徵意義。

新芬黨成為北愛最大黨後，歐尼爾將成為北愛新政府的首席部長，但在北愛派系分權的局勢下，任命首席部長的過程可能會拖上幾個月。

民主聯盟黨黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）要求英國首相強生（Boris Johnson）「履行承諾，信守諾言」，針對「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）採取「必要行動」。

但新芬黨這場勝利不會改變北愛地位，因為離開英國的公投需要英國政府審酌，可能還要很多年才會舉行。

英國 脫歐 公投

上一則

巴西續買俄肥 苦了烏克蘭卻救了全球糧源

下一則

北韓3天2射彈 官媒「罕見靜悄悄」 專家：戰略模糊施壓

延伸閱讀

女王同意哈利、梅根下月帶兒女返英 但不准「上陽台」

女王同意哈利、梅根下月帶兒女返英 但不准「上陽台」

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
北愛變天 英脫歐後遺症 主張脫英的新芬黨成最大黨

北愛變天 英脫歐後遺症 主張脫英的新芬黨成最大黨
英國保守黨地方選舉選得爛 但強生勉強保住大位

英國保守黨地方選舉選得爛 但強生勉強保住大位

熱門新聞

衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

2022-05-07 12:33
前巴西總統魯拉。（歐新社）

巴西前總統魯拉登上時代封面 稱澤倫斯基「自以為是」

2022-05-04 20:50
俄國總統普亭（中）、國防部長蕭依古（左）和參謀總長吉拉西莫夫（右）面臨民眾對俄烏戰爭的反彈。（美聯社）

罕見公開異議 25名俄軍控告長官 非法下令作戰

2022-05-06 11:35
俄羅斯黑海艦隊的馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）飛彈巡防艦。路透

俄軍一艦艇傳在黑海西部遭烏克蘭巡弋飛彈擊中

2022-05-06 15:50

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩