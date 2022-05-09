北愛變天 脫英派「新芬黨」成最大黨

主張脫離英國與愛爾蘭合併的北愛民族主義政黨新芬黨，在5日的議會選舉中贏得27席，首次成為北愛議會的最大政黨。該黨領袖歐尼爾(中) 將成為北愛新政府的首席部長。（歐新社）

在英國脫歐 的6年後，主張脫離英國與愛爾蘭合併的北愛民族主義政黨新芬黨(Sinn Fein)，在5日的議會選舉中贏得27席，首次成為北愛議會的最大政黨，親英國的民主統一黨(DUP)僅拿下24席，退居第二大黨。

北愛議會總共有90席，在開出幾乎所有選票後，新芬黨得票率為29%，民主統一黨為21.3%。新芬黨領袖歐尼爾（Michelle O’Neill）說：「今天進入了新時代，這代表我們的社會有機會在公平、平等和社會正義的基礎上建立關係。」

議會90席目前已開出88席，新芬黨確定拿到27席，領先民主聯盟黨的最多25席，以及北愛爾蘭聯盟黨（Alliance Party of Northern Ireland）的17席。

英國脫歐的陰影籠罩著25年前成立的民主統一黨，該黨主張留在英國，一直是北愛議會最大黨。

新芬黨獲勝不會改變北愛的地位，因為離開英國的公投 必須由英國政府決定，而且可能還要等上幾年，但新芬黨獲勝結束了民主統一黨四分之一世紀以來的治理，具有象徵意義。

新芬黨成為北愛最大黨後，歐尼爾將成為北愛新政府的首席部長，但在北愛派系分權的局勢下，任命首席部長的過程可能會拖上幾個月。

民主聯盟黨黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）要求英國首相強生（Boris Johnson）「履行承諾，信守諾言」，針對「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）採取「必要行動」。

但新芬黨這場勝利不會改變北愛地位，因為離開英國的公投需要英國政府審酌，可能還要很多年才會舉行。