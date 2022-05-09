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菲大選 馬可仕王朝「洗白貪腐」回歸在望

編譯中心／綜合8日電
菲律賓總統候選人馬可仕7日在馬尼拉郊區舉辦選前最後一場造勢大會，支持者高舉他的照片，現場萬頭攢動。（Getty Images）
菲律賓總統候選人馬可仕7日在馬尼拉郊區舉辦選前最後一場造勢大會，支持者高舉他的照片，現場萬頭攢動。（Getty Images）

菲律賓總統大選9日登場，菲國民調機構Pulse Asia Research最新民調顯示，已故獨裁者老馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）支持度高達五成六，領先對手現任副總統羅貝多（Leni Robredo）33個百分點。馬可仕將贏得壓倒性勝利，成為老馬可仕1986年下台以來，首位以絕對多數當選的總統。

中央社報導，今年菲律賓總統大選之所以備受矚目，主要由於呼聲最高的正副總統競選搭檔，分別來自菲律賓兩大政治家族：家族勢力位於菲國北端北伊羅科斯省（Ilocos Norte）的小馬可仕，及家族把持南部納卯市（Davao）的現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）。

小馬可仕和薩拉在本屆大選組成聯合陣營（UniTeam），被認為是菲國南北兩大政治家族強強聯手，以團結、延續杜特蒂施政和帶領菲律賓重返馬可仕時期經濟發展與國家榮耀為號召，廣獲中下層選民支持。

不過，杜特蒂本人對這次結盟頗有不滿，迄今只肯為女兒送上祝福，未見現身協助造勢。

與之對應的是，反對派領袖、副總統羅貝多反對杜特蒂掃毒戰、贊成同性伴侶民事結合（civil unions），主張維護菲律賓在南海主權，要求北京承認2016年南海仲裁，支持者多為知識分子、同志社群和左派團體。

菲國這次大選將選出正副總統、參眾議員、地方官員等1萬8000多個席次。由於菲國島嶼眾多，計票與數據傳送耗時，根據經驗，9日晚間官方計票數字不會馬上出爐，最快要到10日結果才會確定。

馬可仕7日晚間在馬尼拉郊區的最後一場造勢大會，展現驚人氣勢，現場萬頭攢動。37歲的瑪莉．歐拉戴夫說，她相信馬可仕可以團結國家，創造更多就業機會，讓菲律賓更美好。

不過，面對家族長久以來的政治和貪腐爭議，馬可仕陣營被指打資訊戰，透過受國民歡迎的社交平台如臉書、TikTok和YouTube，一方面推銷老馬可仕時代的基建政績、重要演說和與外國領袖會面的片段，另一方面涉嫌淡化或抹黑重提老父當年獨裁統治時違反人權行徑的指控。

菲律賓部分教會領袖和政壇人士憂心，馬可仕若以過半票數當選總統，可能減弱民主制衡、加劇貪腐，甚至引發政府試圖修憲取消總統僅能擔任一任的限制。

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