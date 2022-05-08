菲律賓大選 馬可仕呼聲高 料續親中

馬可仕（中）偕妻兒7日在馬尼拉向支持者示意。（歐新社）

菲律賓總統大選9日投票，「外交政策」期刊報導，已故獨裁者之子馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）可望獲得壓倒性勝利，菲律賓將「回到未來」（goes back to the future）。學者估計他上台後將延續現任總統杜特蒂 的親中外交路線。

馬可仕的父親老馬可仕掌權20年，1986年被軍方支持的人民起義趕下台。他頒布戒嚴令後實施殘酷統治，關押並折磨數千人。他的妻子伊美黛在國家極度貧窮時收藏3000多雙鞋。估計馬可仕家族在執政時期總共掠奪100億美元公款。

不過，由於馬可仕已將父親獨裁統治重新定位為菲律賓的輝煌年代，所以對許多選民來說，這段過往似乎不算什麼。國際危機組織菲律賓事務高級分析家恩格爾布雷希特說：「戒嚴時代已經過去了，如果你去看人口統計數字，會發現記得戒嚴時期和反對馬可仕的多數是年長者。」

年輕世代對戒嚴時期不熟悉這一點，在社群媒體 充分被利用，支持馬可仕的網友鼓吹一些流行的錯誤觀念和懷念老馬可仕統治的心態。恩格爾布雷希特說，這招「多年前就用來重新塑造馬可仕家族的形象」。

諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩表示，社群媒體的力量能改變認知，促成馬可仕勝選，「看來他要贏了，這種事會發生只有一個原因，就是歷史在我們眼前被竄改了」。

有別於其他主要候選人，馬可仕被視為對中國態度較友好的政治人物，學者認為他若勝選，將延續杜特蒂的親中外交路線，與北京 發展務實互利的關係，包括在南海領土爭端上，維持杜特蒂對中國採取的「戰略默認」政策。