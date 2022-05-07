菲大選候選人互潑髒水 馬可仕聲勢領先 羅貝多控遭抹紅

菲律賓總統大選9日投票，聲勢領先的人權迫害者之子馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與人權律師、現任副總統羅貝多（Leni Robredo），6日互控對方耍賤招。

民調 顯示，已故獨裁者老馬可仕之子馬可仕以五成六支持率遙遙領先羅貝多的兩成三。他的陣營6日敦促支持者「捍衛選票」免於作票。

57歲的羅貝多則承諾打造廉明政府，受到進步派年輕人熱烈支持。雖然她支持率落後，但少有專家完全排除她當選的可能性，因為坊間盛傳民調不準。

羅貝多陣營6日採取法律行動，針對她與共產黨 結盟的謠言提告。與馬可仕交好的媒體本周報導，流亡荷蘭的菲律賓共產黨創辦人西松，是羅貝多的選戰顧問。這些指控並無證據，卻在臉書大肆流傳，吸引數10萬則留言。

菲律賓共產黨叛亂數10年。現任總統杜特蒂 政府經常指控異議人士是共產黨同路人。老馬可仕也經常把政敵抹紅，藉由強調共產黨的威脅，合理化獨裁統治，並保住美國的支持。

馬可仕在選戰中避談政見細節，而是自詡為唯一能「團結」菲律賓的人選。他還把父親老馬可仕迫害人權、貪腐盛行的執政時期，描繪為菲律賓的黃金時代。

在幕後，馬可仕已與菲律賓統治階層多個家族結成強有力的聯盟，這些家族各自掌握大量票源。馬可仕的副手是杜特蒂之女薩拉。這對搭檔6日造勢時承諾，在防疫封鎖措施後重振經濟，投資基礎設施，並繼續杜特蒂的反毒、反犯罪運動。

馬可仕和羅貝多陣營7日將在首都馬尼拉舉辦大型造勢，預計吸引數十萬人參加，雙方會場僅相隔幾公里遠。